Вверенный им аппарат – это орбитальная станция, что кружит в космосе с 2009 года и наблюдает за Луной. Но вот люди решили несколько развернуть ее – и посмотреть в другую сторону.

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LRO удалось сфотографировать Юпитер

LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) – автоматическая межпланетная станция NASA для исследования Луны, которая выполняет свою миссию с 2009 года.

Обычно она делает потрясающие фото спутника Земли.

Но может ли она следить только за ним? Конечно, нет.

Наземная команда обслуживания LRO развернула аппарат – и увидела самую большую планету Солнечной системы Юпитер благодаря камерам в космосе. Если увеличить изображение, можно даже заметить Галилеевы спутники!



Вот какое изображение Юпитера удалось получить благодаря лунному аппарату / Фото LROC

Фото сделаны с расстояния в 600 миллионов километров. Конечно, они не такого качества, как у космического телескопа Хаббл. Но тот факт, что изображение удалось сделать с космического корабля, которому уже 12 лет, и который вращается в 100 километрах над поверхностью Луны – это настоящий технический подвиг.

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К слову, попытка заснять Юпитер с LRO уже была – в 2020 году. Пытались заснять также Марс и Землю. Это не входит в круг обязанностей команды аппарата, но, как говорят ее члены, противостоять стремлению к далеким планетам просто непосильно.