Твой гардероб должен быть разнообразным. Все для того чтобы ты мог комбинировать вещи и избегать моментов, когда образ становится откровенно скучным. Поэтому в одних ситуациях уместным дополнением будет кожаная обувь, а в других – замшевая. Давайте попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого из материалов.

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Плюсы и минусы кожаной и замшевой обуви

Кожаная обувь

Преимущества кожаной обуви

Среди преимуществ, которыми обладает кожаная обувь, – долговечность. Это достаточно стойкий материал, который остается надежным с течением времени. Более того, такая обувь с годами может приобретать винтажный и интересный вид. Главное – правильно за ней ухаживать.

А еще кожа достаточно гибкая, что обеспечивает тебе постоянный комфорт. Также ее можно назвать универсальной. К счастью, кожаная обувь может дополнить практически любой образ.

Последнее преимущество: кожа обладает свойством растягиваться. Так что обувь из этого материала ты можешь разносить, если она немного маловата.



Одно из преимуществ кожаной обуви – ее долговечность / Фото Radek Skrzypczak

Недостатки кожаной обуви

Проблемы с кожаной обувью в том, что если ты ищешь действительно натуральную кожу, то, вероятнее всего, найдешь достаточно высокие цены. Да и уход за такой обувью может быть сложным, если ты действительно хочешь, чтобы ежедневно пара выглядела так, будто ты вчера принес ее из магазина.

Кожаная обувь не очень хорошо пропускает воздух. Это может быть настоящей проблемой для тех, у кого потеют ноги. Но нет ничего хуже искусственной кожи, которую выдают за настоящую. Здесь простым тестом с мокрым пальцем не обойтись.

Замшевая обувь

Преимущества замшевой обуви

Замшевая обувь – один из лучших вариантов мужской обуви , как для формальной, так и для элегантного повседневного образа. Она придает изящный и элегантный вид. Обычно ты обнаружишь, что такая обувь мягкая, легкая и удобная.

Зимой замшевая обувь защищает от холода. А вот летом – позволяет дышать.



Замшевая обувь идеально дополнит твой образ / Jeroen den Otter

Недостатки замшевой обуви

Когда мы говорим о натуральной замше, мы также сталкиваемся с достаточно высокими ценами. Кроме того, уход за ней еще сложнее, чем в случае с кожаной обувью. Особенно в тех ситуациях, когда ты хочешь, чтобы обувь всегда сохраняла витринный вид.

Еще один недостаток состоит в том, что такая обувь не очень хорошо дружит с солнцем. Прямые лучи со временем могут лишить ее цвета или изменить его до неузнаваемости.

Не стоит также забывать, что замшевая обувь больше боится воды, чем кожаная. Поэтому в дождливую погоду лучше ей не отдавать предпочтение.

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