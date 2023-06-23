Эти знаки известны как "красные флажки", и это плохое поведение или отношение. Они могут повлиять на многие вещи, например, на твою безопасность, самооценку и благополучие.

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9 тревожных признаков в отношениях

Дело в том, что эти "красные флажки" не проявляются одновременно и не во всех отношениях. И иногда тебе может показаться, что это неважные вещи или ситуации, с которыми придется смириться, если ты хочешь иметь отношения. Но игнорирование их может создать напряженную атмосферу, полную тревоги и стресса. А это то, с чем никто не должен жить.

1. Ревность

Ревность – это всегда плохо, это признак неуверенности и контролирующего поведения. Не стоит воспринимать ревность как признак того, что другой человек очень заинтересован в тебе, а как признак того, что, возможно, нет доверия, что потребности другого человека всегда будут опережать твои или явной нехватки эмоционального интеллекта.



Ревность может негативно влиять на отношения / Фото Wayhomestudio

2. Отсутствие общения

Отношения не могут укрепляться или двигаться вперед, если отсутствует коммуникация. Важно, чтобы было пространство для свободного самовыражения, для того, чтобы говорить о своих проблемах, эмоциях и чувствах, заботах, хорошем и плохом. Иначе вы не сможете узнать друг друга и много проблем может возникнуть из-за ошибок в общении.

3. Не празднует твои достижения, не поддерживает тебя

Хороший партнер всегда поддерживает и празднует успехи друг друга, а также не чувствует угрозы или неуверенности, когда не он или она достигли цели или задачи. Партнер, не придающий значения победам другого, даже если они незначительны, может быть человеком, который больше заинтересованным в собственных делах и может стать самовлюбленным.

4. Избегает споров или всегда борется

Борьба и споры в правильном понимании и без преувеличения полезны для отношений. Они могут их укрепить, поскольку помогают прояснить моменты, найти компромиссы и понять, чего хотят или нуждаются в других. Бегство от конфликтов лишь мешает их разрешению и приводит к их накоплению со временем.

Но мы также не должны впадать в крайности борьбы 24/7. Это истощает, вызывает стресс и может повлечь за собой много беспокойства.



Вы не можете постоянно находиться в конфликте / Фото stefamerpik

5. Неконструктивная критика

Целью "критики" должно помочь тебе совершенствоваться и расти, а не раздавить тебя, породить еще большую неуверенность или сделать недействительным то, что ты делаешь, выражаете или чувствуете. Тот, кто постоянно хочет раздавить тебя, нанести вред твоей самооценке или разрушить твою уверенность, недостоин быть в отношениях.

6. Нужно все контролировать

Контроллеры хотят, чтобы все шло по-ихнему. Поэтому они могут пытаться доминировать в каждом взаимодействии или ситуации, пытаясь заставить своих партнеров думать или действовать так, как они хотят, несмотря на твое мнение, симпатии и антипатии.

Желание контролировать некоторые вещи, например, марку геля для душа, которым ты пользуешься – это нормально. Но когда они доходят до крайности, желая контролировать одежду, убеждения, решения и все, что делаешь ты, это уже тревожный сигнал.

7. Ложь и поводы

Да, есть маленькая ложь, которая может помочь избежать проблем или обиженных чувств. Но постоянно врать – это нехорошо. Это может рассматриваться как отсутствие доверия и как вид газового освещения, когда ты пытаешься играть с умом другого человека, чтобы заставить его поверить, что то, что он чувствует или считает, никогда не было правильным.

8. Отсутствие независимости

Тот, у кого нет никаких интересов, занятий или друзей вне пары, может быть проблемой. Важно иметь независимость и автономию, а также другие отношения, чтобы вы могли работать над собой и иметь пространство для познания себя и того, что вам нравится, не связывая это с вашим партнером.



Ты не чувствуешь независимости в отношениях / Фото Drazen Zigic

9. Как вы ладите со своими бывшими партнерами?

Не всегда хорошо дружить с бывшим партнером, но это также не очень хороший знак, если кто-то постоянно ругает или критикует своих предыдущих партнеров. Это может свидетельствовать о том, что человек не берет на себя ответственность за свои поступки и обвиняет других во всех своих проблемах. А также это очевидный показатель отсутствия уважения к другим.

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Эти "красные флажки" должны заставить тебя задуматься над тем, все ли в порядке с твоими отношениями. Если это единичные случаи, то паниковать, скорее всего, не стоит. В противном случае – стоит размышлять над тем, не завершить ли вашу общую историю до тех пор, пока ты не чувствуешь себя выжатым лимоном.