Это слова одной олимпийской чемпионки из США (какой именно – узнаешь ниже). Там ты также увидишь интересные фото звезд спорта – женщин, которые пошли против стереотипов и показали себя без макияжа.

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Верь глазам своим

На главном фото ты видел Симону Байлс , которая добыла три десятка наград на олимпиадах и чемпионатах мира по художественной гимнастике для себя и сборной США. Фото без косметики она опубликовала в 2017 в инстаграме с таким сообщением: "Ни макияжа, ни ничего такого – доброй ночи, мир".

Также гимнастка из США Эли Рейсман, трехкратная олимпийская чемпионка, и также в 2017 обнародовала селфи без макияжа. Впрочем, она и раньше известной была своими привязанностями к простым украшениям и прическам.

В 2018 пловчиха Симоне Мануэль (двукратная олимпийская чемпионка) "вкушала солнце" без косметики. Но позже охотно выкладывала и фото в гламурном стиле на красных дорожках.



Эли Райсман с макияжем и без / Коллаж 24 канала



И такая же красота от Симоне Мануэль / Коллаж 24 канала

Серена Уильямс (легенда тенниса, которая также выигрывала Олимпийские игры в 2012 индивидуально, и еще трижды в паре с сестрой) продемонстрировала фото без макияжа. А все для того, чтобы люди видели реалии ее материнства.

Фигуристка Эшли Вагнер всегда красовалась с помадой на губах красных оттенков. И вдруг в 2020 показала себя без нее: "Мне потребовалось очень много времени, чтобы действительно почувствовать себя прекрасной без макияжа".

В том же году Карли Ллойд (футболистка и двукратная олимпийская чемпионка) показала естественное фото с поля: "Дорога назад. Шаг за шагом". Далее она в основном фотографировалась без макияжа, но иногда позволяла себе черные подводки и красную помаду.



Серена Уильямс с макияжем и без / Коллаж 24 канала



Такая же красота от Эшли Вагнер / Коллаж 24 канала



И еще одна порция – от Карли Ллойд / Коллаж 24 канала

Баскетболистка и олимпийская чемпионка 2016 года Брианна Стюарт в 2019 прошлась по красной дорожке в гламурном макияже. А вот в декабре 2020 она вроде покинула эти косметические средства, показав естественное селфи накануне Рождества.

И, наконец, в 2021 году Эллисон Феликс – легкоатлетка, бегунья и шестикратная чемпионка олимпиад – показала святящуюся кожу без макияжа в инстаграме с помощью селфи в машине.

И в этом же году в марте горнолыжница и олимпийская чемпионка Линдси Вонн поделилась своими фото с косметикой и без. Причем, по ее словам, вот эти фото сделаны в один день!



Брианна Стюарт с макияжем и без / Коллаж 24 канала



Еще одна порция от Эллисон Феликс / Коллаж 24 канала



И такая же красота от Линдси Вонн / Коллаж 24 канала

А вот здесь мы как раз еще раз подытожим ее же словами, с которых и начали:

В мире фильтров инстаграма и прикрас макияжем я всегда напоминаю себе, что настоящая красота – это характер, который ты приносишь в каждую комнату... Все остальное смывается!