Все это исчезает, когда человек оказывается перед сложным выбором: а что же, собственно, делать на первом свидании? Что ж, есть несколько и даже больше интересных идей, которые можно в этом случае применить.
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Креативные первые свидания: подборка из 10 остроумных советов
- Посетите художественную галерею. Ничто так не стимулирует творчество, как осмотр чужих мастерских работ. К тому же вокруг вас будет множество тем для разговоров.
- Примите участие в мастер-классе по рисованию. Поверьте, даже самые нетворческие люди на планете способны создать что-то красивое.
- Приготовьте еду вместе. Независимо от того, следующий ли ты Джейми Оливер, или больше похож на манекен, когда на кухне, создание чего-то вкусненького вместе – это вкусное свидание.
- Выучите танец из тиктока. Да, вы будете смешно выглядеть. И это чудесно, так как является едва ли не лучшим способом преодолеть волнение на первом свидании.
- Возьмитесь за рукоделие. Даже если вы не из тех, кто делает все своими руками, достаньте материалы и сделайте что-то. Даже если искры не полетят, у вас будет что показать.
- Спойте караоке. Либо ты поразишь половинку своим певческим талантом, или будете вместе смеяться.
- Покрасьте друг другу ногти. Свежий маникюр или педикюр заставляет каждого чувствовать себя новым человеком, а еще – заставляет сосредотачиваться друг на друге.
- Почитайте вместе романтический роман. Это же, по сути, инструкция к любви, не так ли? И чем пикантнее, тем лучше.
- Поспорьте о мелочах. У каждого из нас есть по крайней мере одна тема, на которую мы можем говорить часами.
- Удивляйте продавцов. Бросьте вызов друг другу, чтобы найти самый странный, самый крутой или самый страшный предмет в магазине.
Хорошее первое свидание требует организованного подхода с правильными идеями / Фото marymarkevich@freepik
Куда бы сходить: бонусные идеи
- Посетите комедийное шоу. Что может быть лучшим способом разбить лед, чем смех? К тому же поддерживать авторское искусство – это сексуально.
- Сходите на спектакль или на спортивное мероприятие. Во время спектакля или матча не будет много разговоров, но можно будет обсудить любимые моменты в продолжении вечера.
- Посетите музей. История, наука или странные экспозиции музеев дают много поводов для размышлений и обсуждений.
- Посетите дегустацию вина или пива. Местные винодельческие, пивоварни или ликеро-водочные заводы обычно проводят экскурсии и дегустации. Это веселая альтернатива типичному свиданию с выпивкой.