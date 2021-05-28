Кролик или утка – логика или эмоции: фототест, который расскажет о тебе кое-что занимательное

28 мая 2021 , 06:33
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по материалам Minds Journal

Посмотри на изображение ниже – там фото с оптической иллюзией. Выбери то, что увидишь первым, а потом прочитай, что это может означать.

Ничего глобального тест тебе не расскажет. Но точно расскажет что-то интересное или даже занятное.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Утка или кролик

Если ты видишь утку

Скорее всего, твоя жизнь пропитана множеством эмоциональных импульсов.

  • С тобой часто случаются быстрые изменения настроения.
  • А еще ты можешь быть склонным резко принимать решения.

Здесь совет один: подумай. Просто подумай. Ну, серьезно, не жить же одними эмоциями!

Если ты сразу заметил кролика

Тебе нравится планировать, думать, считать, рассматривать все возможные последствия каждого действия.

  • Обычно именно логика занимает первое место в твоей жизни.
  • Но это не обязательно означает, что ты холодный и нечувствительный человек.

Просто эмоции скрылись на заднем плане. Но когда надо – они выстрелят, даже не сомневайся.

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Автор: Олесь Друкач