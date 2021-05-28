Кролик или утка – логика или эмоции: фототест, который расскажет о тебе кое-что занимательное

Посмотри на изображение ниже – там фото с оптической иллюзией. Выбери то, что увидишь первым, а потом прочитай, что это может означать.
Ничего глобального тест тебе не расскажет. Но точно расскажет что-то интересное или даже занятное.
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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Утка или кролик
Если ты видишь утку
Скорее всего, твоя жизнь пропитана множеством эмоциональных импульсов.
- С тобой часто случаются быстрые изменения настроения.
- А еще ты можешь быть склонным резко принимать решения.
Здесь совет один: подумай. Просто подумай. Ну, серьезно, не жить же одними эмоциями!
Если ты сразу заметил кролика
Тебе нравится планировать, думать, считать, рассматривать все возможные последствия каждого действия.
- Обычно именно логика занимает первое место в твоей жизни.
- Но это не обязательно означает, что ты холодный и нечувствительный человек.
Просто эмоции скрылись на заднем плане. Но когда надо – они выстрелят, даже не сомневайся.
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