Кролик или утка – логика или эмоции: фототест, который расскажет о тебе кое-что занимательное

Посмотри на изображение ниже – там фото с оптической иллюзией. Выбери то, что увидишь первым, а потом прочитай, что это может означать.

Ничего глобального тест тебе не расскажет. Но точно расскажет что-то интересное или даже занятное.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Утка или кролик

Если ты видишь утку

Скорее всего, твоя жизнь пропитана множеством эмоциональных импульсов.

С тобой часто случаются быстрые изменения настроения.

настроения. А еще ты можешь быть склонным резко принимать решения.

Здесь совет один: подумай. Просто подумай. Ну, серьезно, не жить же одними эмоциями!

Если ты сразу заметил кролика

Тебе нравится планировать, думать, считать, рассматривать все возможные последствия каждого действия.

Обычно именно логика занимает первое место в твоей жизни.

занимает первое место в твоей жизни. Но это не обязательно означает, что ты холодный и нечувствительный человек.

Просто эмоции скрылись на заднем плане. Но когда надо – они выстрелят, даже не сомневайся.

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