Вопрос, связанные с частотой мытья головы, беспокоят множество мужчин. Кому-то достаточно делать это раз в неделю, а кто-то ходит в душ каждый день, приводя в порядок свою гриву. Но какой же является оптимальная частота мытья головы? Попробуем разобраться.

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Почему волосы стают грязными?

Твои волосы становятся жирными по той же причине, что и кожа. Во всем виноват кожный жир. Почему это происходит? Потому что в твоей коже имеются железы, которые выделяют это вещество. Оно помогает увлажнять эпидермис, а также сами волосы.

Но следует понимать, что каждый мужчина производит различное количество кожного сала. Почему? В основном на это влияют наши гормоны. Например, в период полового созревания мы наблюдаем увеличение производства жира. Это становится причиной появления лишнего грязи на нашей коже, а также появления прыщей.



На частоту мытья головы влияет множество факторов / Фото Unsplash

Как часто нужно мыть голову?

Но не отходим от основной темы. Как часто нужно мыть голову? Те, кто моют голову каждый день, достигают парадоксального эффекта: их кожа производит еще больше жира, чтобы компенсировать его отсутствие. Поэтому идея мыть голову каждый день должна раз и навсегда исчезнуть из твоей жизни.

Чтобы точно знать, с какой периодичностью следует мыть голову, нужно обращать внимание на эти параметры.

1. Тип кожи

Если у тебя нормальный тип кожи – не жирный и не слишком сухой – то тебе достаточно будет мыть голову 1 – 2 раза в неделю. Эту рекомендацию дали дерматологи Колумбийского университета.

Если у тебя жирная кожа, то голову нужно мыть чаще. Примерно 4 – 5 раз в неделю.

2. Текстура волос

Этот параметр очень важен, так как он влияет на то, как кожный жир распространяться от корня к кончикам волос. Например, прямое волосы быстрее становятся жирными, чем волнистые.

Поэтому, если у тебя прямые волосы, мыть голову придется чаще. Например, 2 – 3 раза в неделю. Мужчинам с волнистыми волосами можно мыть голову 1 раз в неделю.



Мужчины с прямыми волосами вынуждены мыть голову чаще / Фото Unsplash

3. Фактор ухода

Если ты используешь гель для укладки, воск или другие средства, то и мыть голову нужно чаще. И чем больше ты используешь этих средств, тем тщательнее тебе нужно подойти к этому процессу.

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