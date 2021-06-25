Легкие коктейли для крутых выходных: попробуй себя в роли барMENa
Источник:24 канал
Впереди нас ожидают затяжные выходные, а это значит, что каждый будет иметь возможность сполна отдохнуть и расслабиться. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепты легких алкогольных коктейлей, приготовленных на основе водки Nemiroff!
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно могут помочь легкие алкогольные коктейли, приготовленные на основе водки Nemiroff.
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Рецептами коктейлей с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.
Orange Mint Fizz
- Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров
- Kinley Virgin Mojito – 120 миллилитров
- Мята – несколько листочков
Orange Mint Fizz – легкий летний коктейль на основе водки Nemiroff / Фото Nemiroff
Cranberry Rose Fizz
- Nemiroff Wild Cranberry – 40 миллилитров
- Kinley Bitter Rose – 120 миллилитров
- Лимон – несколько долек
Этот коктейль приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff
Pear Yuzu Fizz
- Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров
- Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 миллилитров
- Грейпфрут – несколько долек
Рецепт приготовления легкого коктейля Pear Yuzu Fizz / Фото Nemiroff
Lemon Fizz
- Nemiroff De Luxe – 40 миллилитров
- Kinley Bitter Lemon – 120 миллилитров
- Лимон – несколько долек
Предлагаем приготовить освежающий коктейль Lemon Fizz / Фото Nemiroff
Grapefruit Fizz
- Nemiroff Rested In Barrel – 40 миллилитров
- Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 миллилитров
- Грейпфрут – несколько долек
Grapefruit Fizz приготовленный на основе Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff
Chill Fizz
- Nemiroff Honey Pepper – 40 миллилитров
- Sprite – 120 миллилитров
- Апельсин – несколько долек
Попробуй совместить Nemiroff Honey Pepper и Sprite / Фото Nemiroff
Приготовь эти легкие коктейли, а также зови друзей, чтобы круто провести время и зарядиться энергией для новых свершений вместе с Nemiroff!
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