Легкие коктейли для крутых выходных: попробуй себя в роли барMENa

Впереди нас ожидают затяжные выходные, а это значит, что каждый будет иметь возможность сполна отдохнуть и расслабиться. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепты легких алкогольных коктейлей, приготовленных на основе водки Nemiroff!

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно могут помочь легкие алкогольные коктейли, приготовленные на основе водки Nemiroff.

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Рецептами коктейлей с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.

Orange Mint Fizz

Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров

– 40 миллилитров Kinley Virgin Mojito – 120 миллилитров

Мята – несколько листочков



Orange Mint Fizz – легкий летний коктейль на основе водки Nemiroff / Фото Nemiroff

Cranberry Rose Fizz

Nemiroff Wild Cranberry – 40 миллилитров

– 40 миллилитров Kinley Bitter Rose – 120 миллилитров

Лимон – несколько долек

В наполненный льдом стакан налей вкусовую водку Nemiroff Bold Orange, добавь Kinley Virgin Mojito. Укрась напиток листочками свежей мяты.



Этот коктейль приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Wild Cranberry / Фото Nemiroff

Pear Yuzu Fizz

Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров

– 40 миллилитров Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 миллилитров

Грейпфрут – несколько долек

В наполненный льдом стакан налей вкусовую водку Nemiroff Wild Cranberry, добавь Kinley Bitter Rose. Укрась напиток дольками лимона.



Рецепт приготовления легкого коктейля Pear Yuzu Fizz / Фото Nemiroff

Lemon Fizz

Nemiroff De Luxe – 40 миллилитров

– 40 миллилитров Kinley Bitter Lemon – 120 миллилитров

Лимон – несколько долек

В наполненный льдом бокал налей вкусовую водку Nemiroff Burning Pear, добавь Kinley Yuzu Tonic Water Zero. Укрась напиток дольками грейпфрута.



Предлагаем приготовить освежающий коктейль Lemon Fizz / Фото Nemiroff

Grapefruit Fizz

Nemiroff Rested In Barrel – 40 миллилитров

Kinley Yuzu Tonic Water Zero – 120 миллилитров

Грейпфрут – несколько долек

В наполненный льдом стакан налей водку Nemiroff De Luxe, добавь Kinley Bitter Lemon. Укрась напиток дольками лимона.



Grapefruit Fizz приготовленный на основе Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff

Chill Fizz

Nemiroff Honey Pepper – 40 миллилитров

– 40 миллилитров Sprite – 120 миллилитров

Апельсин – несколько долек

В наполненный льдом стакан налей водку Nemiroff Rested In Barrel, добавь Kinley Yuzu Tonic Water Zero. Укрась напиток дольками грейпфрута.



Попробуй совместить Nemiroff Honey Pepper и Sprite / Фото Nemiroff

В наполненный льдом стакан налей водку Nemiroff Honey Pepper, добавь Sprite. Укрась напиток дольками апельсина.

Приготовь эти легкие коктейли, а также зови друзей, чтобы круто провести время и зарядиться энергией для новых свершений вместе с Nemiroff!

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