Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Burning Tea – алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Burning Pear.

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Этот напиток идеально подойдет для жарких летних вечеров. А его особенность заключается в том, что для приготовления не нужно быть профи на кухне. Поэтому айда с нами готовить алкогольный коктейль Burning Tea, чтобы круто провести время со своими друзьями.

Рецепт приготовления коктейля Burning Tea

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров

Jose Cuervo Reposado – 20 миллилитров

Ancho Reyes Verde – 20 миллилитров

Aperol – 10 миллилитров

Burning Tea – крутой коктейль для веселых компаний / Фото Nemiroff

Приготовление коктейля:

Добавь все ингредиенты в стакан для смешивания; Заполни его льдом, размешай барной ложкой и перелей через ситечко в охлажденный бокал. Наслаждайся смелым и горящим коктейлем!

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