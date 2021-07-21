Роскошное фото Люсии сделали в Мексике. На нем красавица позирует без одежды на фоне воды. Кадр позволяет вдоволь полюбоваться соблазнительными формами фитнес-модели. Поэтому айда вместе с Men 24 любоваться невероятной Люсией Яворчековой.
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"Если художник влюбился в тебя, ты никогда не умрешь", – написала она под постом.
И действительно, новое фото Люсии Яворчековой – настоящее произведение искусства. А самое интересное то, что за кадром был ее любимый, которому и удалось снять фитнес-модель так, чтобы ее подписчики буквально лишились сна.
Неудивительно, что кадр очень скоро собрал более 85 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев:
- "Чрезвычайно красивая Люсия";
- "Потрясающая красавица";
- "Это настоящее искусство";
- "Чрезвычайная. Люблю тебя";
- "Красивая и сексуальная";
- "Завораживающая красота";
- "Настоящая королева";
- "Фантастическая и соблазнительная".
Не поленись поставить лайк Люсии Яворчековой. А еще подпишись на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от сексуальной фитнес-модели?
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