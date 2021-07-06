Неудивительно, что за считанные часы голые фото Люсии Яворчековой собрали более 75 тысяч лайков, и это количество растет с каждой минутой. Но будь максимально осторожным, такие фотографии могут стать причиной бессонницы!

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"Изучите правила как профессионал, чтобы вы могли их нарушать как художник", – написала она под постом.

Мы не знаем, что имела в виду Люсия Яворчекова. Но можем точно сказать, что над фотографиями работал настоящий художник, который увлекается роскошными женскими изгибами. Поэтому неудивительно, что фотографии модели буквально засыпали комплиментами:

"Потрясающая";

"Чрезвычайно красивая";

"Аппетитное тело";

"Красивая, сексуальная, обаятельная";

"Безупречная";

"Очень и очень горячая";

"Господи, какая же ты сексуальная";

"Привлекательная, очень привлекательная".

Айда подписываться на Люсию Яворчекову. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко. Поэтому не упусти порцию соблазнительных кадров, которыми модель делится на регулярной основе.