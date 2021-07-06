Неудивительно, что за считанные часы голые фото Люсии Яворчековой собрали более 75 тысяч лайков, и это количество растет с каждой минутой. Но будь максимально осторожным, такие фотографии могут стать причиной бессонницы!
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"Изучите правила как профессионал, чтобы вы могли их нарушать как художник", – написала она под постом.
Мы не знаем, что имела в виду Люсия Яворчекова. Но можем точно сказать, что над фотографиями работал настоящий художник, который увлекается роскошными женскими изгибами. Поэтому неудивительно, что фотографии модели буквально засыпали комплиментами:
- "Потрясающая";
- "Чрезвычайно красивая";
- "Аппетитное тело";
- "Красивая, сексуальная, обаятельная";
- "Безупречная";
- "Очень и очень горячая";
- "Господи, какая же ты сексуальная";
- "Привлекательная, очень привлекательная".
Айда подписываться на Люсию Яворчекову. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко. Поэтому не упусти порцию соблазнительных кадров, которыми модель делится на регулярной основе.
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