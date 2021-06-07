Красоте и притягательности Люсии Яворчековой нет предела. Неудивительно, что она регулярно будоражит пользователей сети своими новыми публикациями. Вот, например, на этот раз словацкая модель перевоплотилась в подружку байкера. Эти фотографии настолько эффектны, что за сутки собрали более 40 тысяч лайков, а также множество комментариев.

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"Эй, дикая штучка, ты заставляешь моё сердце петь", – написала она под постом.

Неудивительно, что ее сразу же засыпали комментариями. Традиционно оставляем лучшие, чтобы вдохновить и тебя что-то написать Люсии:

"Мечта каждого байкера";

"Потрясающая. Ты очень красивая";

"Сексуальная байкерша";

"Сексуальная кошка на мотоцикле. Просто бомба";

"Фантастически. Очень жарко";

"Замечательные фото женщины-мечты";

"Ты имеешь невероятный вид";

"Безупречное тело";

"Тебе очень идет мотоцикл".

Люсия Яворчекова однозначно заслуживает на твой лайк. А еще лучше – подпишись на словацкую модель. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме будет еще много горячих фото, которые лишат тебя сна!