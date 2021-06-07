Если и существует эталон красоты, то Жасмин Тукс однозначно его воплощением. Поэтому мы не удивляемся, что у волшебного ангела Victoria's Secret преданная армия подписчиков, которая уже насчитывает 4,5 миллиона пользователей. И это число ежедневно увеличивается, ведь модель регулярно выкладывает фотографии, которые не оставляют абсолютно никого равнодушным.

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На этот раз она решила не делать исключений. Жасмин Тукс снялась в купальнике, который однозначно безумно подходит к ее безупречному телу. Подписчики модели в восторге, о чем свидетельствуют комментарии, оставленные под этим постом:

"Я твой самый большой ценитель";

"Очень сильно люблю тебя";

"Ты имеешь потрясающий вид";

"Чрезвычайно привлекательная";

"Сама безупречность";

"Ты – настоящий ангел";

"Красивое фото, Жасмин";

"Моя королева!".

Жасмин Тукс не оставляет абсолютно никого равнодушным. Неудивительно, что каждая ее публикация буквально разрывает пользователей сети. Мы же традиционно призываем подписаться на нашу героиню, чтобы не пропустить порцию горяченького!