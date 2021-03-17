Люсия Яворчекова продолжает делиться с нами своими соблазнительными фотографиями. На этот раз горячая фитнес-модель похвасталась роскошными формами, снявшись топлес. Наслаждайся порцией красоты от Люсии Яворчековой на Men 24!

30-летняя фитнес-модель знает, что больше всего нравится ее подписчикам. Неудивительно, что на этот раз она снова снялась топлес. А сделала это Люсия Яворчекова на берегу моря, во время отдыха в Мексике. Айда смотреть фото, которым она изрядно взбудоражила пользователей сети.

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Такое же фото Люсия уже выкладывала раньше. Но подписчики фитнес-модели заподозрили ее в злоупотреблении фоторедакторами. Поэтому она решила раз и навсегда разрушить миф, связанный с ее формами: все свое, а фоторедакторы только подчеркивают ее горячие изгибы.

Интересно, смогла ли она на этот раз убедить своих поклонников в инстаграме? Давайте смотреть, что ей они написали под новым постом:

"Оригиналы всегда самые лучшие";

"Чрезвычайно привлекательная";

"Насколько сильно я завидую твоему мужу. Счастливчик";

"Красивое фото и безупречная улыбка";

"Твоё тело – искусство";

"Ты не нуждаешься в фоторедакторах";

"Потрясающая женщина";

"Безупречная".

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