Все свое: фитнес-модель выложила горячее фото топлес в доказательство этого
Люсия Яворчекова продолжает делиться с нами своими соблазнительными фотографиями. На этот раз горячая фитнес-модель похвасталась роскошными формами, снявшись топлес. Наслаждайся порцией красоты от Люсии Яворчековой на Men 24!
Источник:инстаграм Люсии Яворчековой
30-летняя фитнес-модель знает, что больше всего нравится ее подписчикам. Неудивительно, что на этот раз она снова снялась топлес. А сделала это Люсия Яворчекова на берегу моря, во время отдыха в Мексике. Айда смотреть фото, которым она изрядно взбудоражила пользователей сети.
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Такое же фото Люсия уже выкладывала раньше. Но подписчики фитнес-модели заподозрили ее в злоупотреблении фоторедакторами. Поэтому она решила раз и навсегда разрушить миф, связанный с ее формами: все свое, а фоторедакторы только подчеркивают ее горячие изгибы.
Интересно, смогла ли она на этот раз убедить своих поклонников в инстаграме? Давайте смотреть, что ей они написали под новым постом:
- "Оригиналы всегда самые лучшие";
- "Чрезвычайно привлекательная";
- "Насколько сильно я завидую твоему мужу. Счастливчик";
- "Красивое фото и безупречная улыбка";
- "Твоё тело – искусство";
- "Ты не нуждаешься в фоторедакторах";
- "Потрясающая женщина";
- "Безупречная".
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Люсия Яворчекова настоящая красавица. Этим фото без фильтров и фоторедакторов она доказывает, что чрезвычайно соблазнительная и сексуальная. Поэтому не поленись поставить ей лайк под постом, а также подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от фитнес-модели?
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