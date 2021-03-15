Синди Прадо безумно подходят купальники. И мы в этом убеждаемся каждый раз, когда модель публикует фотографии, на которых позирует именно в этом элементе гардероба. К слову, на этот раз она выбрала откровенное бикини, которое выигрышно подчеркивало ее соблазнительные изгибы. Наслаждайся порцией красоты от Синди Прадо на Men 24!

Соблазнительная модель Синди Прадо регулярно провоцирует своих подписчиков откровенными фотографиями. На этот раз она решила не делать исключения, снявшись в крошечном купальнике, который едва прикрывает ее грудь.

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К слову, на нескольких фотографиях из серии, которую выложила Синди в инстаграме, позирует также ее подруга. Поэтому тебя ожидает двойная порция красоты и соблазна.

Неудивительно, что поклонники поставили множество лайков под этим постом, а также оставили комментарии. Они не только воспевали горячее тело модели, но и делились своими пожеланиями:

"Ты выглядишь очень мило";

"Ты настолько потрясающий шедевр";

"Очень красивая фигура, дорогая. Ты невероятная";

"Ты шикарная и очень сексуальная женщина";

"Могу ли я поцеловать твой пупок?";

"Такая безупречная";

"Самая красивая женщина на земле".

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