Лучшие астрономические фото 2021 года по версии Королевской обсерватории Гринвича
Источник:Royal Greenwich Observatory
Конкурс астрономических фотографий в Королевской обсерватории Гринвича в Великобритании проводят ежегодно. Кто же стал победителем Astronomy Photographer of the Year в 2021?
Это Шучан Донг (Shuchang Dong) и его фотография "Золотое кольцо" (о нем мы уже рассказывали на Men 24). Но на конкурсе было еще много интересных номинаций и ярких фотографий.
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Астрофотографии года от Королевской обсерватории Гринвича
Абсолютный победитель – "Золотое кольцо", Шучан Донг
Кольцеобразное солнечное затмение Шучан Донг заснял в Тибете. Заметим, он долго ждал нужное мгновение, ведь в этом регионе небо почти всегда в облаках. Но мгновение пришло – и не зря, Донг стал победителем конкурса.
"Золотое кольцо" Шучана Донга / Фото RGO
Победители в разных номинациях
Полярные сияния
Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танец полярного сияния", Дмитрий Рыбалка) / Фото RGO
Галактики
The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочное кольцо", Чжун Ву) / Фото RGO
Наша Луна
Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За пределами лимба", Николя Лефодо) / Фото RGO
Люди и космос
Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Дипал Ратнаяка) / Фото RGO
Планеты, кометы, астероиды
A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Цветной квадрантный метеор", Фрэнк Кушай) / Фото RGO
Небесные ландшафты
Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Лунные дюны", Джеффри Ловлейс) / Фото RGO
Звезды и туманности
California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сны Калифорнии о NGC 1499") / Фото RGO
Лучший молодой астрофотограф года
Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Семейное фото Солнечной системы", Чжи Пу Ван – 15 лет) / Фото RGO
Новичок года
Falcon 9 soars past the Moon, Paul Eckhardt ("Falcon 9 пролетает мимо Луны", Пол Экхардт) / Фото RGO