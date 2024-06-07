Солнцезащитные очки, без сомнения, являются надежным способом подчеркнуть свою индивидуальность и выглядеть привлекательно. Какими же модными мужскими солнцезащитными очками можно похвастаться в 2024 году?
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Pilots / Фото artursafronovvvv@freepik
Pilots (капли).
Пилоты (авиаторы), стиль и мужская мода имеют долгую историю. Эти солнцезащитные очки в форме капли появились в 1950-х годах. С тех пор они стали квинтэссенцией моды, стиля и супер-крутой ауры.
- Изначально Pilots разработали для защиты, разумеется, пилотов от резких солнечных лучей. Но когда фотография генерала Дугласа Макартура в этих очках появилась на первых полосах газет в 1944, Pilots очень быстро стали модным аксессуаром.
- В настоящем они не теряют своей популярности и являются одними из топовых мужских солнцезащитных очков 2024 года. Это отличный вариант, чтобы сделать заявление, не сказав ни слова.
Rounds / Фото freepik
Rounds (круглые).
Если хочешь выделиться, выбирай круглые очки. Они, собственно, становятся возвращением этого года.
- С появлением K-pop, корейских очков, дорам и темной академической эстетики эти солнцезащитные очки уже повсеместно.
- Круглые солнцезащитные очки излучают винтажную и ретро привлекательность и бывают разных размеров. От тонких и крошечных до массивных, каждый найдет что-то для себя.
Rectangles / Фото prostooleh@freepik
Rectangles (прямоугольные).
Третьими по популярности мужскими солнцезащитными очками 2024 года являются прямоугольные.
- Четкие края, лаконичный дизайн и загадочная привлекательность делают их отличным выбором для каждого.
- Смелый силуэт закрывает большую часть лица и добавляет драматизма внешнему виду.
Oversized / Фото freepik
Oversized (супербольшие).
Четвертые модные мужские солнцезащитные очки 2024 года – это очки больших размеров, просто находка для мужчин.
- Широкая поверхность линз, массивные детали и крупные акценты сочетаются, чтобы создать привлекательность прямоугольного силуэта. И лучше всего то, что очки больших размеров имеют большой спектр.
- Ты можешь найти как умеренные оттенки, так и невероятно большие варианты с обволакивающей оправой. Выбор за тобой, или ты хочешь иметь более приглушенный вид, или пойдешь ва-банк.
Squares / Фото Racool_studio@freepik
Squares (квадраты).
И последние, но не менее важные – квадратные солнцезащитные очки.
- Они добавляют крайне необходимого шарма к любому наряду.
- А лучше всего то, что они подходят почти всем.
А вообще – шагай в 2024 год со стилем и изяществом. И тебе не обязательно выбирать – можешь поставить галочку напротив всех этих пунктов, и под настроение и лук извлекать из футляра нужные.