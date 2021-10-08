Луна является куском Земли – или они возникли одновременно: что говорят ученые

Откуда взялся у Земли ее крупнейший естественный спутник? Точно мы этого не знаем. Большинство ученых согласились, что это произошло несколько миллиардов лет назад после удара по Земле другой планетой.

Об этом и о новых исследованиях этого мы уже упоминали ранее. Но упомянутая версия – не единственная. Было бы логично рассказать тебе и о других.

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Земля и Луна возникли из единого газопылевого облака

Самым большим спутником в Солнечной системе является Ганимед, кружащий у Юпитера. Он вдвое тяжелее Луны и в полтора раза больше. Но по сравнению со своей планетой Ганимед – пылинка (4% от объема и всего 0,008% от массы).

Луна – уникальный спутник, достаточно большой в масштабах Солнечной системы. А если вспомнить о размерах Земли – так вообще просто гипербольшой. Диаметр его – это где-то 27% земного, а масса превышает 1% массы нашей планеты.

Как же такой большой спутник возник рядом с такой маленькой планетой? Одна из ранее популярных гипотез гласит, что они возникли одновременно из единого газопылевого облака.

Одна из ранее популярных гипотез гласит, что они возникли одновременно из единого газопылевого облака. Однако теория не стала господствующей, потому как ученые поняли: гравитация Земли не позволила бы образоваться на ее орбите такого большого космического тела.



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Месяц – кусок Земли

Эта теория возникла где-то в 1970-х. Мол, Луна сформировалась из материи, которая оторвалась от Земли еще на стадии ее формирования. Это произошло из-за очень быстрого вращение Земли и под влиянием центробежной силы.

Эта теория объяснила разницу в химическом составе: в лунном грунте меньше железа и он менее плотный, потому что у Земли плотные элементы были ближе к ядру и не оторвались от планеты.

Возникла теория из математики : ее сторонники говорили, что Луна ежегодно удаляется от Земли на 2 сантиметра, а значит – когда-то очень давно была ее частью.

: ее сторонники говорили, что Луна ежегодно удаляется от Земли на 2 сантиметра, а значит – когда-то очень давно была ее частью. А опровергла теорию также математика: расчеты ученых показали, что Луна физически не смогла бы приблизиться к Земле на расстояние, меньше 7 – 10 тысяч километров.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.