Англичане прокачали полицейский мотоцикл BMW R80: теперь его не узнать – фото

Компания Sunroja Motorcycles создает замечательные мотоциклы в своей мастерской в Лестершире, Англия, за последние 5 лет. Этот BMW R80 – их семнадцатый сборник, и он начал свою жизнь 2 года назад по очень простой инструкции.

Как ты уже понял из заголовка, когда-то этот мотоцикл был на службе у полицейских. Теперь же у него новая жизнь, а также крутой стиль, который понравится многим.

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"Я хочу классический BMW в истинном стиле Sinroja, с хорошим сочетанием современных и винтажных деталей", – попросил клиент.



Клиент подарил свободу мастерам, позволив делать все что угодно

Для мастера, Бирджу Синроджа это было просто идеальным заказом. Ведь ему предложили полную свободу действий и возможности обеспечить высокий уровень внимания к деталям.

Байк-донор – BMW R80 TIC. Его построили по спецификации полиции. Считается, что TIC – "Touring Ingeral Cockpit". Рахул Синроджа вспоминает, что это была "настоящая амбарная находка", но братьев это не беспокоило.



Байком-донором был BMW R80 TIC – мотоцикл для полицейских

Сначала нужно было разобрать весь мотоцикл, вернуть его до голого металла путем пескоструйной обработки рамы, а затем очистить все ненужные выступы и кронштейны.

Затем Sinroja изготовила и приварили модернизированный подрамник, чтобы создать чистую линию позади. Были также изготовлены новые подножки, которые расположены с учетом несколько измененной эргономики.

"Мы полностью разобрали трансмиссию 40-летней давности. Мы заменили ключевые компоненты, такие как подшипники шатуна, цепи, направляющие, трубы толкателя и так далее. И мы восстановили их в соответствии со стандартными", – говорит Бирджу.

Двигатель объемом 797 кубических сантиметров увеличили до 1000. С механически обработанными головками с отверстиями и поршнями с высокой степенью сжатия, чтобы еще больше повысить мощность. Он тоже безупречный внешне, с обработанным паром корпусом, черной краской и полированными ребрами.



Обновленный мотоцикл получил двигатель на 1000 кубических сантиметров

Коробка передач и конический привод получили новые подшипники, уплотнения и прокладки, а карбюраторы были перестроены с большими жиклерами, чтобы соответствовать модернизированному двигателю. Выхлопная труба была изготовлена собственными силами, а затем закончена с помощью кастомных наконечников Motone.



Выхлопная труба изготовлена ​​вручную и получила наконечник Motone

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Вилки сохраняют суппорты R6 для улучшения тормозных характеристик, и они прикреплены к раме с помощью нестандартных вилок, заготовок, изготовленных Fastec Racing (и оснащенных спидометром Motogadget Chronoclassic). Затем Хагон создал пару 18-дюймовых колес из проволоки, используя изготовленные на заказ обода и спицы из нержавеющей стали.

Передние и задние крылья сделаны вручную – мудрое решение для дождевой Англии – и они аккуратно подвешены на незаметных стойках.



Также вручную сделали передние и задние крылья для этого мотоцикла

R80 также оснащен переключателями Motogadget, указателями конца полосы и рукоятками, а также 7-дюймовой фарой в стиле гало. Задние указатели поворота от Rizoma используются как тормозные и ходовые огни.

Краска от GD Design: потрясающий черный цвет от Land Rover Corris Grey, вдохновленный любовью клиента к культовому британскому бренду 4WD. Обшивка сидений повторяет швы автомобилей, а также кожа седла была от Land Rover.



Байк покрасили в потрясающий черный цвет от Land Rover Corris Grey

Эстетика дополняется обработанными на станке эмблемами Sinroja, расположенных на баке, где обычно можно увидеть круглые знаки BMW.

"Прекрасно находиться в месте, где клиенты просто позволяют делать то, что вы хотите, и верят в ваши навыки. Возрождение старого байка, которым годами пренебрегали в сарае, – просто прекрасное чувство", – отмечает Бирджу.



На этом стильном байке захотел бы проехаться каждый

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Мы теперь завидуем владельцу этого BMW. Мотоцикл стал не только очень стильным, но и мощным. А это значит, что кататься на нем станет еще приятнее и интереснее!

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