Его жизнь и деятельность изучали 300 лет, но так и не изучили. 21 сентября 2021 – в 312 годовщину смерти гетмана – вспомним о нем, и о легендах, которые до сих пор призраками летают вокруг его выдающейся фигуры.

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Неспокойное время

Во времена Ивана Мазепы украинские земли были разделены между различными государствами. Украинский народ – между различными религиями и культурами. Украинский быт – между "достало все" и "достать всех". Неудивительно, что когда Мазепа родился, в 1639, как раз почти созрела Хмельнитчина.

Иван был ребенком далеко не бедного шляхетского рода, поэтому и образование получил очень хороше – в Киеве, затем и в Западной Европе. В 1640 – 1650 был свидетелем масштабных победных походов Богдана Хмельницкого против Польши, а затем и восстановления власти Польши на Правобережье. Левобережья же легло под Россию.

И вот случилось так, что в 1687 году гетманом Левобережной Украины становится до того генеральный есаул Иван Мазепа – более чем на 20 лет (ни один гетман не удерживал булаву дольше). К власти он уже пришел с большим опытом работы у нескольких гетманов, выполнял дипломатические поручения польского короля, вот так и добыл значительный политический вес.

Романтическая легенда.



Во время службы при дворе Яна II Казимира, короля Польши, Иван Мазепа почти попал на дуэль со шляхтичем Яном-Хризостомом Пасеком. Впоследствии Пасек написал мемуары, а в них вспомнил и о Мазепе. Мол, его любовницей была жена выдающегося магната Речи Посполитой, а когда об этом узнал сам вельможа, то приказал поймать виновника, привязать голого к дикому коню и пустить по степи. Нет других доказательств правдивости этой истории, однако она добавила к биографии Мазепы интриги и неординарности.



10 гривен первого поколения и портрет Мазепы 1700 года неизвестного автора / Коллаж 24 канала

Построение государства

Государство Иван Мазепа пытался строить по западноевропейскому образцу, но и с сохранением традиционного казацкого устройства. С какой стороны ни посмотри, к развитию края он относился очень тщательно, практически – с любовью.

Не стоит скрывать, что в этом Мазепе почти не мешал Петр I. Гетману как-то удалось завоевать глубокую привязанность царя России, что, учитывая дикий характер Петра, было крайне непросто.

А потом случилась Северная война. Россия и Швеция боролись за гегемонию (геополитическое лидерство, как сейчас бы сказали) в регионе Балтийского моря. Шведский король Карл XII разбил поляков и вошел с войском на украинские земли.

Именно в том году, 1708, в казачьих войсках случился перелом.

Политическая легенда.



В апреле 1708 Василий Кочубей и Иван Искра подали Петру I донос с 25 статей на Мазепу. Среди них есть и такая: "Гетман приглашал к себе иезуита ксендза Зеленского. Как известно, этот иезуит всегда говорил не бояться шведов и поддерживать их. Чего бы то Мазепе его приглашать, если бы он не имел злого умысла?" Царь не поверил ни одному пункту и приказал казнить доносчиков – настолько он не мог даже допустить, что Мазепа станет не сторону Швеции.



10 гривен второго поколения и гравюрный портрет Мазепы Мартина Бернингротга / Коллаж 24 канала

Как любимец Петра I стал его же заклятым врагом

Петр приказал не пускать шведов всеми силами, сжигая перед ними все – леса, поля, деревни и города. Скорее всего, именно это и стало отворотной точкой – и в ноябре 1708 года Иван Мазепа с отрядом казаков присоединился к шведской армии.

Разгневанный Петр приказал сжечь Батурин – гетманскую столицу. Вместе с городом и тысячами его жителей погибли не только запасы пороха и продовольствия, но и документы Мазепы. Это одна из причин того, что восстанавливать историю его правления исследователям пришлось буквально по щепотке.

Что касается войны – Мазепа и Карл XII ее проиграли, и даже вынуждены были спасаться бегством в Османскую империю. В 1709 году Иван Мазепа умер. А Петр возненавидел, очевидно, не только Мазепу, но и всех украинцев. Где-то с тех пор и начался жуткий террор России против Украины, который длится уже три века.

Смертельная легенда.



Как и вокруг большинства выдающихся личностей, вокруг смерти Мазепы также возникли многочисленные легенды. Самая распространенная поведала, что гетман на самом деле не умер в 1709. Мол, хитрый политик организовал себе пышные похороны, чтобы тайно сбежать в Киев (чтобы Петр не смог его найти и отомстить, а он таки очень хотел – даже требовал у османов выдать Мазепу и готов был заплатить за это большие деньги). А там он стал монахом и еще много лет жил в Киево-Печерской лавре.



10 гривен третьего поколения и реконструкция изображения Мазепы от криминалистов / Коллаж 24 канала

До сих пор все неоднозначно

Неоднозначность фигуры Мазепы вызвала огромный интерес у людей творческих профессий. Он без сомнения является самым известным в Европе и Америках гетман Украины – у нас есть о нем 186 гравюр, 42 картины, 22 музыкальные произведения, 17 литературных произведений, 6 скульптур (о более поздних фильмах и памятниках нет смысла и вспоминать).

Об украинском гетмане писали англичанин Байрон, француз Гюго, поляк Словацкий, россияне Рылеев и Пушкин, украинцы Шевченко, Руданский, Лепкий, Сосюра и многие другие.

Какие оценки давали они Ивану Мазепе? От героя свободы, который хотел построить независимую Украину, до бездумного интригана, который положил начало крепостничеству и унижал казаков. Не сформировалась однозначная оценка Мазепе и до сих пор.