На новом фото Мелинда Лондон позирует в бикини, которое выигрышно подчеркивает ее упругие ягодицы. Неудивительно, что за сутки кадр собрал десятки тысяч лайков, а также множество комментариев.
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Мелинда Лондон похвасталась упругими ягодицами
Соблазнительное фото Мелинда сделала во время отдыха в Греции. Чистая бирюзовая вода, крошечный купальник, равномерная загар и соблазнительные формы. Вот залог идеального кадра от немецкой модели.
Неудивительно, что подписчики красавицы были максимально щедрыми как на лайки, так и на комментарии. Лови лучшие из них:
- "Потрясающая";
- "Чрезвычайно невероятная";
- "Сексуальная богиня";
- "Вау, очень соблазнительная крошка";
- "Горячая и роскошная";
- "У тебя безупречное тело";
- "Я люблю это фото".
Мелинда Лондон показала упругие ягодицы в бикини / Фото с инстаграма Лондон
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