22-летняя немецкая модель знает о том, какие фотографии нравятся ее подписчикам всего. Неудивительно, что она публикует в инстаграме кадры, на которых позирует в откровенных образах. Вот, например, в кружевном нижнем белье, которое выигрышно подчеркивает соблазнительные формы Мелинды Лондон.
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Красавица признается, что ценит мужчин, которые присылают ей лилии, любят собак, а также приносят картофель фри в постель. Теперь понятно, почему кадр она сделала именно в спальне.
Горячее фото Мелинды Лондон безумно понравилось ее подписчикам. Они не только засыпали красавицу лайками, но и оставили множество комментариев:
- "Ты очень красивая";
- "И ты до сих пор имеешь невероятный вид";
- "Волшебная сексуальная леди";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Соблазнительная фигура";
- "Чрезвычайно привлекательная".
Айда подписываться на Мелинду Лондон. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко. Также не поленись оставить лайк и комментарий под публикацией модели!
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