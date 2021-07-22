Метод Аристотеля: как научиться хорошо выбирать друзей
Источник:GQ
Тебе не нужно иметь миллионы друзей. Нужно только хороших и надежных. Но как правильно выбирать именно таких?
Как распознать друзей, которые будут всю жизнь рядом, в хорошие и плохие времена? Древнегреческий мыслитель Аристотель описывал ключ к этому более двух тысяч лет назад.
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Почему дружба важна
Легко подружиться в детстве
Для этого часто достаточно простого общего интереса – прогулки, мультфильма, игры и тому подобного. А дальше уже и не разберешься, что побудило сесть за одну парту в школе, даже вместе проводить каникулы.
- Так просто случилось, и все.
Другое дело – когда ты уже взрослый
Найти друга в зрелом возрасте труднее. И среди препятствий не так недоверие или какая-то жизненная философия, как работа и обязанности. Постоянная занятость приводит даже к тому, что начинаешь терять друзей детства.
- Ведь общего интереса больше нет.
Взрослым труднее находить друзей, но и у взрослых дружба крепче / Фото unsplash
А ведь потребность в дружбе едва ли не сильнее, чем потребность в любви
Ощущение глубокой связи с другим человеком, ощущение настоящего доверия, в любой момент прикрытой спины – они очень важны для психического здоровья (и это неоднократно доказано учеными).
Как выбрать хорошего друга: метод Аристотеля
Аристотель выделил три типа дружбы
- Первый – дружба ради интереса, удобства, выгоды.
- Второй – дружба для удовольствия, совместного приятного времяпрепровождения.
- Третий – идеальная дружба. Длительная, ценная, основанная на добродетелях человека, которые вызывают желание быть рядом с ним.
Философ объяснил, что именно третий тип дружбы можно назвать "вечным"
Такие друзья не исчезают ни из-за расстояния, ни из-за детей или семьи, ни из-за работы. Такие друзья – это люди одного с тобой мира воспоминаний, историй и даже мифов.
Вечная дружба – базируется на добродетелях человека, из-за которых тебе хочется быть рядом / Фото unsplash
В чем же секрет выбора
Он очень прост: напиши на листке всех своих друзей, а напротив них – к какому из вышеописанных типов ваши отношения можно отнести.
- Думаю, советовать, из какой категории людей надо остаться в своей жизни, за кого надо бороться, а кого можно отпустить, или даже забыть.
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