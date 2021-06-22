Вот несколько вопросов для собеседования, на которые, по мнению экспертов, ты должен иметь ответы. Сразу же заметим, что некоторые из них ты, наверное, никогда не слышал.

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1. Расскажи мне о себе

Ледяной вопрос всегда задают первым на собеседовании, и его не следует недооценивать. Randstad объяснил , что ты должен ответить, рассказав поочередно о своей учебе, профессиональном опыте, а также целях, которых собираешься достичь.



Рекрутерам важно знать о тебе и твоих достижениях / Фото Unsplash

2. Расскажи мне о своей семье

По словам группы американских менеджеров, опрошенных LinkedIn, вопрос о семье помогает понять, действительно ли у кандидата есть правильный дух для работы в команде. Он позволяет определить, положительный ли перед ними человек, есть ли у нее достаточно энергии, готов ли он к сотрудничеству. Наличие только одного отрицательного элемента в команде подвергает риску весь коллектив.

3. Ложные мысли о тебе, которые чаще всего возникают у людей

Ребекка Супер, менеджер по персоналу SEEK (рынок занятости номер 1 в Австралии), объяснила в интервью, для чего этот вопрос. Просьба кандидата рассказать о себе с позиции другого позволяет выявить уровень восприятия и самосознания.

Как правильно ответить? Без чрезмерного восхваления. Рекрутеры не слишком любят нарциссов.

4. Опиши свой недавний проект

Обычно хотят услышать о проекте, в котором ты достиг успеха. И, конечно же, рекрутеры хотят услышать, что бы ты мог сделать лучше. Ребекка Супер замечает, что в компаниях ищут кандидатов, которые мыслят масштабно. А этот вопрос помогает понять их желание работать все лучше.



Не стоит бояться рассказывать о своих неудачах на работе / Фото Unsplash

5. Расскажи мне о случае, когда ты потерпел неудачу

Теджан Вагаду, старший специалист по привлечению талантов в MST Solutions, рассказал Huffington Post, что этот вопрос используется для изучения честности кандидата. Поскольку невозможно не допустить ошибку, эксперт рекомендует быть честным. Более того – ты можешь рассказать, чему неудача научила.

6. Покажи мне проект, которым ты больше всего гордишься

Габриэль Вуди, рекрутер Intuit, рассказала, что этот вопрос она ставит всегда.

"Кандидаты сначала очень нервничают, но если они говорят о том, что им действительно нравится, они чувствуют себя непринужденно", – объясняет она.

Таким образом рекрутер понимает, что ты умеешь делать и каких навыков приобрел. Поэтому избегай размытых ответов. Во время собеседования ценится конкретика.

7. Почему бы нам не нанять тебя?

Это вопрос, на который ты меньше всего ожидаешь. Но, по мнению лидеров, опрошенных LinkedIn, ответ может значительно больше рассказать о тебе. У многих есть готовый ответ на классический вопрос "Какие твои слабости?", но этот вопрос более провокационный. И именно благодаря ему проверяют, может ли кандидат говорить правду, быть честным. Это и искренность, которая необходима в командной работе. Ведь каждый знает как свои сильные, так и слабые стороны.



Для получения заветной работы нужно быть честным и искренним / Фото Unsplash

Будь честным и откровенным на собеседовании. А также не забывай о конкретике. Зато от размытых и абстрактных ответов лучше отказаться вообще. Все это однозначно поможет тебе получить работу своей мечты.