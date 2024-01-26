Наука установила, что существует много способов расширить свой кругозор и сделать мозг сильнее и эффективнее, и некоторые из них очень просты и не займут больше нескольких минут

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Дело в том, что мозг подобен мышцам, а это значит, что его можно тренировать, и благодаря этому он может значительно лучше хранить, обрабатывать или запоминать информацию, быстрее находить решения проблем, быть более креативным и лучше мыслить, но может произойти и обратное, если не уделять ему должного внимания.

Хорошая новость заключается в том, что всевозможные вещи могут стимулировать ум и мозг и помочь тебе развить интеллект и его различные типы, что может принести пользу во многих сферах жизни. Умный человек, а также тот, который знает, как использовать свой интеллект, может быть более продуктивным и намного успешнее.

Чтобы стать умнее: 3-минутный трюк

По данным Psychology Today, группа нейробиологов из Японии обнаружила, что музыка имеет очень положительное влияние на мозг, и что прослушивание всего 3 минут правильной музыки (и танцы в такт) могут повысить уровень интеллекта.

Польза заключается в том, что ты слушаешь музыку, наслаждаешься ею и танцуешь под нее, поэтому идеально слушать песни, которые тебе нравятся, с хорошим ритмом, который приглашает тебя немного подвигать телом и расслабиться, пока ты слушаешь, потому что, двигаясь, ты также получаешь пользу от очень легких сердечно-сосудистых упражнений.

Кроме того, как указано на сайте, наслаждение музыкой и небольшие танцы также улучшают настроение, помогают почувствовать себя более мотивированными и улучшают исполнительные функции мозга, которые, согласно данным Центра памяти и старения, "относятся к когнитивным навыкам высшего уровня, которые вы используете для контроля и координации других когнитивных навыков и поведения".



Положительно на мозг влияет прослушивание любимой музыки / Фото Racool_studio

5-минутный трюк, который также работает

Ты не очень любишь музыку и не из тех, кто сразу начинает танцевать, когда слышит любимую песню? Есть и другие трюки, которые могут сработать.

Один из таких трюков занимает всего 5 минут и был открыт доктором Санджаем Гуптой из Медицинской школы Университета Эмори. Как объясняет CNBC Make It, этот трюк помогает "перепрограммировать" мозг, чтобы он стал более эффективным и успешным, благодаря нейропластичности, которая стремится создать новые нейроны и лучшие связи между ними.

Гупта предлагает хороший способ достичь этого – визуализация в течение 5 минут, когда ты пытаешься создать воображаемый образ своих целей, того, чего ты хочешь достичь. Мозг не делает разницы между воспоминанием и визуализацией будущего, поэтому, когда ты визуализируешь то, чего хочешь, он начинает работать над достижением этого в реальной жизни.

Визуализируя, твой мозг может подготовиться к вызовам, с которыми он столкнется, он становится более внимательным и сфокусированным, ты более мотивирован и с большей вероятностью начнешь разрабатывать стратегии и использовать свои навыки в правильный способ.

CBNC Make It объясняет, что для того, чтобы это сработало, ты должен делать это ежедневно в течение 5 – 10 минут, в течение как минимум 6 недель, задавая себе такие вопросы, как: какая моя цель, какой мой талант и какое мое предназначение.

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Воспользуйся этими советами. Они однозначно прокачают твой мозг и сделают тебя умнее!