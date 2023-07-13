Ныне же ракета LVM3 с индийской лунной миссией Chandrayaan 3 уже стоит на стартовой площадке. Запуск намечен на 14 июля 2023 года.

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Месячная миссия Индии готова к запуску

Запуск индийской миссии на Луну намечен на утро 14 июля, сообщает Индийская организация космических исследований. (ISRO).

Проверка готовности миссии завершена. Совет дал разрешение на запуск. Отсчет времени начинается завтра,

– сообщила ISRO в твиттере.

Все произойдет, если не случится чрезвычайных ситуаций, в 9:05 по Гринвичу (11:05 по Киеву). Ракета LVM3 вылетит с площадки на острове Шрихарикота, расположенном у восточного побережья Индии.



Вид на Chandrayaan 3 и его ракету LVM3 на площадке / Изображение ISRO

Chandrayaan 3 отправит дуэт посадочного модуля и лунохода к Луне. Посадка запланирована на конец августа вблизи южного полюса Луны.

Дуэт рассчитан на 1 лунный день (около 14 земных), в течение которого он будет собирать разнообразные данные об окружающей среде с помощью набора научных инструментов.

Успех в этом деле будет историческим: до сих пор только три страны (США, СССР и Китай) совершали мягкую посадку космических аппаратов на поверхность Луны.