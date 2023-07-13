Ныне же ракета LVM3 с индийской лунной миссией Chandrayaan 3 уже стоит на стартовой площадке. Запуск намечен на 14 июля 2023 года.
Также интересно Переосмысление популярных коктейлей: авторские модификации Мохито и Апероль Шприца
Месячная миссия Индии готова к запуску
Запуск индийской миссии на Луну намечен на утро 14 июля, сообщает Индийская организация космических исследований. (ISRO).
Проверка готовности миссии завершена. Совет дал разрешение на запуск. Отсчет времени начинается завтра,
– сообщила ISRO в твиттере.
Все произойдет, если не случится чрезвычайных ситуаций, в 9:05 по Гринвичу (11:05 по Киеву). Ракета LVM3 вылетит с площадки на острове Шрихарикота, расположенном у восточного побережья Индии.
Вид на Chandrayaan 3 и его ракету LVM3 на площадке / Изображение ISRO
Chandrayaan 3 отправит дуэт посадочного модуля и лунохода к Луне. Посадка запланирована на конец августа вблизи южного полюса Луны.
Дуэт рассчитан на 1 лунный день (около 14 земных), в течение которого он будет собирать разнообразные данные об окружающей среде с помощью набора научных инструментов.
- Chandrayaan 3 – третья миссия Индии на Луну и вторая попытка совершить мягкую посадку. Первая попытка, в сентябре 2019, закончилась неудачей (аппарат сильно врезался в поверхность). Однако орбитальный аппарат с миссии Chandrayaan 2 и сейчас продолжает собирать данные вокруг Луны.
- На Chandrayaan 3 орбитального аппарата нет, но на его движущем модуле установлен прибор, который будет изучать Землю издалека. По словам представителей ISRO, эти данные помогут в будущих поисках потенциально пригодных для жизни экзопланет.