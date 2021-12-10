На эффектном фото, которое Алина Байкова выложила на своем инстаграме, она позирует в крохотном купальнике. Сделанный кадр во время отдыха на яхте. А особенного внимания заслуживает не только минимум одежды на красавице, но и ее стальной пресс и длинные ножки.
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"Избегайте холода в этом сезоне", – написала она под публикацией.
Знала бы Алина, что мы прилагаем все усилия, чтобы избежать неожиданно подкравшихся морозов. А пока имеем возможность разве что достаточно налюбоваться ее роскошными формами. Неудивительно, что кадр засыпали не только лайками, но и комментариями:
- "Алинка, ты – Афродита";
- "Крошка, у тебя безупречное тело";
- "Потрясающая";
- "Твоя красота завораживает";
- "Ты удивительна";
- "Какая же ты худенькая";
- "Алина, где можно такой пресс купить?";
- "Великолепный загар и фигура";
- "Ты очень горячая";
- "Идеальная девушка".
Роскошная фигура Алины Байковой взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Байковой
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