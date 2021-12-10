На эффектном фото, которое Алина Байкова выложила на своем инстаграме, она позирует в крохотном купальнике. Сделанный кадр во время отдыха на яхте. А особенного внимания заслуживает не только минимум одежды на красавице, но и ее стальной пресс и длинные ножки.

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"Избегайте холода в этом сезоне", – написала она под публикацией.

Знала бы Алина, что мы прилагаем все усилия, чтобы избежать неожиданно подкравшихся морозов. А пока имеем возможность разве что достаточно налюбоваться ее роскошными формами. Неудивительно, что кадр засыпали не только лайками, но и комментариями:

"Алинка, ты – Афродита";

"Крошка, у тебя безупречное тело";

"Потрясающая";

"Твоя красота завораживает";

"Ты удивительна";

"Какая же ты худенькая";

"Алина, где можно такой пресс купить?";

"Великолепный загар и фигура";

"Ты очень горячая";

"Идеальная девушка".



Роскошная фигура Алины Байковой взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Байковой

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