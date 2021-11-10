Красавица выложила на своем инстаграме соблазнительные кадры. На них Габриэль Эпштейн позирует в крохотном бикини, которое выигрышно подчеркивает ее соблазнительные изгибы. Не удивительно, что от этих фотографий просто невозможно оторвать взгляд.

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Фотографии за считанные часы собрали десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Поклонники модели воспевали ее красоту и пышные формы. Традиционно лови сначала комплименты, а после этого наслаждайся публикацией нашей героини:

  • "Я влюблен в тебя";
  • "Крошка, ты просто невероятная";
  • "Эти фотографии удивительны";
  • "Твое тело фантастическое";
  • "Ты самая сексуальная девушка в сети";
  • "Ты безумно горячая красавица";
  • "Сладенькая, как пирог";
  • "От твоих безупречных изгибов невозможно оторвать взгляда";
  • "Ты потрясающая и роскошная".

Габриэль Эпштейн снялась в крошечном бикини
Горящие фото Габриэль Эпштейн взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Эпштейн

Габриэль Эпштейн снялась в крошечном бикини
Горящие фото Габриэль Эпштейн взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Эпштейн

Габриэль Эпштейн снялась в крошечном бикини
Горящие фото Габриэль Эпштейн взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Эпштейн

Габриэль Эпштейн снялась в крошечном бикини
Горящие фото Габриэль Эпштейн взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Эпштейн

Габриэль Эпштейн снялась в крошечном бикини
Горящие фото Габриэль Эпштейн взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Эпштейн

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