На эффектном кадре, снятом против солнца, Теран Хилоу позирует в купальнике. Ну не совсем в купальнике, а только в трусиках от комплекта. Сама же модель в шутку объяснила, куда подевался верх.

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"Беркут разогнался до скорости почти 200 миль в час, что позволило ему поймать добычу за считанные секунды", – написала она под постом.

Изобретательность и отличное чувство юмора модели пришлись по душе ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев, оставленных ей под постом. Традиционно, лови лучшие из них:

"Теран, ты очень красивая";

"Ты подлинная богиня";

"Боже, благослови Техас";

"Твоя красота поражает каждого";

"Ты потрясающая. Но берегись беркутов";

"Какая же ты сексуальная";

"Очень горячее фото";

"Одуреть можно от твоих форм";

"Самая красивая девушка в мире".



Горячее фото Теран Хилоу лишило ее подписчиков покоя / Фото из инстаграма Хилоу

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