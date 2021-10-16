На горячем фото, которое Каролина Стамаре выложила в инстаграме, она позирует в кружевном нижнем белье. Эффектный кадр Мисс Италия сделала на кресле. Поза красавицы максимально непринужденная и однозначно позволяет налюбоваться ее соблазнительными формами.

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Кадр красавицы очень понравился ее подписчикам. Неудивительно, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Читай лучшие из них:

"Ты потрясающе красивая";

"Максимум удовольствия";

"Великолепная работа, красавица";

"Моя самая любимая модель в инстаграме";

"Просто невозможно оторвать взгляда";

"Какая же ты горячая".



Каролина Стамаре снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Стамаре

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