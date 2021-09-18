Горячее фото Катарина Мазепа сделала во время отдыха на Майами. На фотографии она позирует на фоне моря в купальнике, который выигрышно подчеркивает пышный бюст бывшей Мисс Вены. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!

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"Новая кампания купальников", – написала она под публикацией.

Сам кадр настолько понравился ее поклонникам, что они не сдерживали ни лайков, ни комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Ты очень крутая";
  • "Настоящая красавица";
  • "Люблю тебя, Катарина";
  • "Чрезвычайно роскошная и сексуальная";
  • "Потрясающая";
  • "Ты напоминаешь куколку";
  • "Безупречная фигура";
  • "Ничего лишнего не вывалилось";
  • "С тобой я бы поплавал".

Катарина Мазепа снялась в откровенном купальнике
Катарина Мазепа похвасталась пышным бюстом в купальнике / Фото с инстаграма Мазепы

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Катарина Мазепа однозначно заслуживает внимания. Поэтому мы не только призываем подписаться на нее, но и поставить лайки на последние посты модели. Гарантируем, ты залипнешь на ее странице надолго.