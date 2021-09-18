Горячее фото Катарина Мазепа сделала во время отдыха на Майами. На фотографии она позирует на фоне моря в купальнике, который выигрышно подчеркивает пышный бюст бывшей Мисс Вены. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!

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"Новая кампания купальников", – написала она под публикацией.

Сам кадр настолько понравился ее поклонникам, что они не сдерживали ни лайков, ни комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Ты очень крутая";

"Настоящая красавица";

"Люблю тебя, Катарина";

"Чрезвычайно роскошная и сексуальная";

"Потрясающая";

"Ты напоминаешь куколку";

"Безупречная фигура";

"Ничего лишнего не вывалилось";

"С тобой я бы поплавал".



Катарина Мазепа похвасталась пышным бюстом в купальнике / Фото с инстаграма Мазепы

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