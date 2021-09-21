На этот раз Кейси Амато выложила в инстаграме серию фото, на которых позирует в крохотном бикини. Все для того, чтобы ты и другие имели возможность полюбоваться соблазнительными изгибами модели.

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Дополняют бикини топ телесного цвета, а также кроссовки. Все для того, чтобы образ красавицы казался очень непринужденным. И, должны признаться, на локации, где сделаны эти фото, он действительно довольно уместен. Ведь нам кажется, что Кейси безумно жарко. Традиционно сначала ловишь комментарии, а потом сами фото:

"Девушка из моих мечтаний";

"Ты совершенно потрясающая";

"Ты чрезвычайная";

"Безумно горячая девочка";

"Вау, от этих фото просто невозможно оторвать взгляда";

"Настоящая совершенство";

"Жаркая малышка";

"Черт, какая же ты красивая".



Кейси Амато взбудоражила сеть соблазнительным образом / Фото с инстаграма Амато



Кейси Амато взбудоражила сеть соблазнительным образом / Фото с инстаграма Амато

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