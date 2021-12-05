На фото, которым Синди Мелло поделилась в сети, она позирует в сплошном купальнике. Эффектный кадр, снятый во время отдыха на яхте, очень понравился ее подписчикам. Мы, будем откровенны, не стали исключением.

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"Я отправляюсь в погоню за летом", – написала она под публикацией.

Поклонники красавицы просто в восторге от модели. Поэтому они не только засыпали Синди Мелло лайками, но были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты просто потрясающая";
  • "Очень красивая";
  • "Я влюблен в тебя, крошка";
  • "Хотел бы я быть рядом с тобой на палубе этой яхты";
  • "Ты заставляешь меня улыбаться";
  • "Сияй, словно солнце".

Синди Мелло снялась в соблазнительном купальнике
Соблазнительное фото Синди Мелло изрядно взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Мелло

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Нам очень нравится Синди Мелло. Поэтому мы буквально призываем подписаться на красавицу. А еще не поленись поставить лайки под последними постами модели. Тебе не тяжело, а ей будет очень и очень приятно.