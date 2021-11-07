На фотографиях, которые Мария Педраса выложила на своем инстаграме, она позирует в жакете на голое тело. Публикация актрисы чрезвычайно пришлась по душе ее поклонникам. Оно не удивительно, ведь от фотографий звезды просто невозможно оторвать взгляд.

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Публикация Марии Педрасы безумно понравилась ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 500 тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты невероятно красивая и потрясающая";

"Могу ли я на тебе жениться?";

"Какая ты простая и обаятельная";

"Любовь всей моей жизни";

"Ты – настоящая греческая богиня";

"Какая же она красивая";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Твой облик завораживает каждого".



Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы



Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы



Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы

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