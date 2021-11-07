На фотографиях, которые Мария Педраса выложила на своем инстаграме, она позирует в жакете на голое тело. Публикация актрисы чрезвычайно пришлась по душе ее поклонникам. Оно не удивительно, ведь от фотографий звезды просто невозможно оторвать взгляд.
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Публикация Марии Педрасы безумно понравилась ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 500 тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты невероятно красивая и потрясающая";
- "Могу ли я на тебе жениться?";
- "Какая ты простая и обаятельная";
- "Любовь всей моей жизни";
- "Ты – настоящая греческая богиня";
- "Какая же она красивая";
- "От тебя просто невозможно оторвать взгляда";
- "Твой облик завораживает каждого".
Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы
Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы
Мария Педраса примерила жакет на голое тело / Фото из инстаграма Педрасы
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Следить за Марией Педрасой в инстаграме – сплошное удовольствие. Не удивительно, что с каждым днем армия ее сторонников только растет. Ты, к слову, тоже можешь приобщиться к ней. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна от испанской актрисы.