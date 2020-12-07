Бразильская модель Victoria's Secret снялась в крошечном купальнике: горячие фото
26-летняя модель Бруна Лирио, которую большинство знают благодаря показам Victoria's Secret, взбудоражила пользователей сети. Это она сделала с помощью горячих фото в крошечном купальнике, которыми красавица поделилась на своей странице в инстаграме. Наслаждайся новой порцией соблазна на Men 24!
26-летний ангел Victoria's Secret Бруна Лирио обожает щеголять своим роскошным телом. На днях красавица выложила серию горячих фото, на которых она позирует в крохотном купальнике на фоне океана. Men 24 рекомендует посмотреть, чем же Бруна взбудоражила пользователей сети!
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"Мое счастливое место", – написала Лирио под постом, который сразу же набрал десятки тысяч лайков и множество комментариев от ее поклонников.
Читатели поражены невероятной фигурой и красотой Бруны Лирио. Очаровательная модель настолько нравится им, что они буквально засыпают ее комплиментами и теплыми словами:
- "Такая невероятная";
- "Как красиво";
- "Маленькая принцесса";
- "Выглядишь очень волшебно";
- "Удивительная";
- "Идеальная девочка";
- "Потрясающая Бруна";
- "Вау, у тебя фантастическое тело".
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Мы тоже в восторге от Бруны, поэтому настоятельно рекомендуем подписаться на красавицу и поставить под ее постом лайк!
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