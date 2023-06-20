Хотя женщины не лишены недостатков, мужчины, кажется, одерживают верх. Особенно когда речь идет о привычках, которые сводят с ума женщин.

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И прежде чем заключить, что ты не виноват ни в одном из следующих пяти грехов, внимательно посмотри на себя. Есть вероятность, что ты очень близок к тому, чтобы ступать по тонкому льду.

Вот пять моделей поведения, которые могут не нравиться некоторым женщинам. Но важно помнить, что эти предпочтения могут отличаться от человека к человеку.

1. Пренебрежение эмоциональным трудом

Эмоциональная работа – это умственная и эмоциональная работа, связанная с поддержанием отношений. К примеру, активное слушание, эмпатия и эмоциональная поддержка. Некоторые женщины могут испытывать разочарование, если мужчины постоянно игнорируют или не признают важность эмоционального труда в их отношениях.

2. Несерьезное отношение к домашним обязанностям

Во всех семьях распределение домашних обязанностей и ответственности должно быть справедливым. Женщины могут быть разочарованы, если мужчины постоянно пренебрегают своей справедливой частью домашних обязанностей. Ведь таким образом они возлагают на них непропорционально большое бремя работы.



Твое безразличие в бытовых делах может оскорблять / Фото yanalya

3. Игнорирование согласия и личных границ

Согласие и уважение к личным границам имеют решающее значение в любых отношениях или взаимодействии. Женщины могут чувствовать злость или дискомфорт, если мужчины пренебрегают их границами или не получают согласия. Речь идет как об интимных отношениях, так и об общем взаимодействии.

4. Токсическая маскулинность

Токсическая маскулинность – это жесткие и вредные ожидания, которые возлагаются на мужчин на соответствие определенным общественным нормам. Это может включать в себя такое поведение, как подавление эмоций, чрезмерная агрессивность или соблюдение стереотипов, которые могут негативно влиять на отношения. Некоторых женщин такое поведение может разочаровывать, и они отдают предпочтение более эмоционально открытым и аутентичным отношениям.



Твоя токсичная маскулинность может влиять на отношения / Фото Drazen Zigic

5. Разъяснение или уменьшение женского опыта

Разъяснение – это тенденция некоторых мужчин объяснять вещи женщинам в снисходительной или пренебрежительной манере. В таких случаях они часто предполагают, что у барышень меньше знаний или опыта. Женщины могут испытывать неуважение и разочарование, когда их опыт, мнения или знания игнорируются или умаляются.

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Если ты не хочешь портить отношения с любимой, не переходи эти красные флажки. В противном случае не говори, что мы тебя не предупреждали.