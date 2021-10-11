Есть немало фильмов и страшилок в интернете о падении Луны на Землю. Но действительно ли существует какая-то сила, которая может вытолкнуть спутник нашей планеты с его орбиты?

Не будем вспоминать о том, как идею падения Луны объясняют в фильмах (в основном, в них нет ничего научного). Поговорим о том, действительно ли имеет наука такое объяснение.

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Коротко о том, как Земля и Луна взаимодействуют

Без углубления в формулы – только базовая информация: гравитационная сила притягивает Землю и Луну друг к другу. Она зависит от массы объектов и расстояния между ними.

На первый взгляд может показаться, что этого притяжения достаточно, чтобы планета и спутник столкнулись. И это действительно было бы так, если бы Луна не пребывала на орбите вокруг Земли.

Но Луна движется в направлении, перпендикулярном к силе притяжения, которая, собственно, заставляет ее путь искривляться в определенном направлении.

Именно поэтому Луна вращается вокруг планеты, а не ныряет в нее. Проще говоря, Луна движется по кругу, потому что на нее действует сила "вбок" – именно из-за гравитационного взаимодействия с Землей.



Луна существует в системе с Землей, связанная с ней гравитационной силой / Фото unsplash

Может ли Луна "оторваться" от орбиты

Оба тела – Луна и Земля – взаимодействуют и вращаются вокруг общего центра масс. Это своеобразная "точка баланса". В системе Земля – Луна центр расположен ближе к Земле, поскольку ее масса намного больше массы Луны (в 81 раз).

Что же произойдет, если какая-то "таинственная сила" попытается сдвинуть Луну с орбиты?

Ретт Аллен, профессор физики университета Луизианы, сделал подсчеты, учитывая силу в 50 раз больше притяжения Земли, которую прикладывали (теоретически, конечно) к системе Луна – Земля в течение часа.

Моделирование длилось 8 месяцев и показало, что за это время Луна в нашу планету не врезался. Спутник только немного сместился на эллиптическую орбиту.

длилось 8 месяцев и показало, что за это время Луна в нашу планету не врезался. Спутник только немного сместился на эллиптическую орбиту. В еще одной модели ученый применил такую же силу и время ее действия, но в противоположном от движения Луны направлении. Следствием стало разве что уменьшение скорости вращения Луны.

Моделирование Ретта Аллена, его расчеты и результаты можно увидеть в этом видео:

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Так как же "сбить" Луну с орбиты

Лучшим способом заставить Землю и Луну столкнуться является заморозка орбиты. С точки зрения физики – уменьшение скорости Луны относительно Земли к нулю. Как только Луна прекратит вращаться вокруг Земли, она упадет прямо на нее.

Но какая же сила способна остановить Луну?

Точно значительно большая той, которую просчитал Ретт Аллен. Он, к слову, эту силу считать не захотел, отшутился – мол, чтобы не давать идей, например, инопланетным поганцам.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.