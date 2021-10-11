Не будем вспоминать о том, как идею падения Луны объясняют в фильмах (в основном, в них нет ничего научного). Поговорим о том, действительно ли имеет наука такое объяснение.
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Коротко о том, как Земля и Луна взаимодействуют
Без углубления в формулы – только базовая информация: гравитационная сила притягивает Землю и Луну друг к другу. Она зависит от массы объектов и расстояния между ними.
- На первый взгляд может показаться, что этого притяжения достаточно, чтобы планета и спутник столкнулись. И это действительно было бы так, если бы Луна не пребывала на орбите вокруг Земли.
- Но Луна движется в направлении, перпендикулярном к силе притяжения, которая, собственно, заставляет ее путь искривляться в определенном направлении.
Именно поэтому Луна вращается вокруг планеты, а не ныряет в нее. Проще говоря, Луна движется по кругу, потому что на нее действует сила "вбок" – именно из-за гравитационного взаимодействия с Землей.
Луна существует в системе с Землей, связанная с ней гравитационной силой / Фото unsplash
Может ли Луна "оторваться" от орбиты
Оба тела – Луна и Земля – взаимодействуют и вращаются вокруг общего центра масс. Это своеобразная "точка баланса". В системе Земля – Луна центр расположен ближе к Земле, поскольку ее масса намного больше массы Луны (в 81 раз).
Что же произойдет, если какая-то "таинственная сила" попытается сдвинуть Луну с орбиты?
Ретт Аллен, профессор физики университета Луизианы, сделал подсчеты, учитывая силу в 50 раз больше притяжения Земли, которую прикладывали (теоретически, конечно) к системе Луна – Земля в течение часа.
- Моделирование длилось 8 месяцев и показало, что за это время Луна в нашу планету не врезался. Спутник только немного сместился на эллиптическую орбиту.
- В еще одной модели ученый применил такую же силу и время ее действия, но в противоположном от движения Луны направлении. Следствием стало разве что уменьшение скорости вращения Луны.
Моделирование Ретта Аллена, его расчеты и результаты можно увидеть в этом видео:
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Так как же "сбить" Луну с орбиты
Лучшим способом заставить Землю и Луну столкнуться является заморозка орбиты. С точки зрения физики – уменьшение скорости Луны относительно Земли к нулю. Как только Луна прекратит вращаться вокруг Земли, она упадет прямо на нее.
Но какая же сила способна остановить Луну?
Точно значительно большая той, которую просчитал Ретт Аллен. Он, к слову, эту силу считать не захотел, отшутился – мол, чтобы не давать идей, например, инопланетным поганцам.