Не будем вспоминать о том, как идею падения Луны объясняют в фильмах (в основном, в них нет ничего научного). Поговорим о том, действительно ли имеет наука такое объяснение.

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Коротко о том, как Земля и Луна взаимодействуют

Без углубления в формулы – только базовая информация: гравитационная сила притягивает Землю и Луну друг к другу. Она зависит от массы объектов и расстояния между ними.

На первый взгляд может показаться, что этого притяжения достаточно, чтобы планета и спутник столкнулись. И это действительно было бы так, если бы Луна не пребывала на орбите вокруг Земли.

Но Луна движется в направлении, перпендикулярном к силе притяжения, которая, собственно, заставляет ее путь искривляться в определенном направлении.

Именно поэтому Луна вращается вокруг планеты, а не ныряет в нее. Проще говоря, Луна движется по кругу, потому что на нее действует сила "вбок" – именно из-за гравитационного взаимодействия с Землей.



Луна существует в системе с Землей, связанная с ней гравитационной силой / Фото unsplash

Может ли Луна "оторваться" от орбиты

Оба тела – Луна и Земля – взаимодействуют и вращаются вокруг общего центра масс. Это своеобразная "точка баланса". В системе Земля – Луна центр расположен ближе к Земле, поскольку ее масса намного больше массы Луны (в 81 раз).

Что же произойдет, если какая-то "таинственная сила" попытается сдвинуть Луну с орбиты?

Ретт Аллен, профессор физики университета Луизианы, сделал подсчеты, учитывая силу в 50 раз больше притяжения Земли, которую прикладывали (теоретически, конечно) к системе Луна – Земля в течение часа.

Моделирование длилось 8 месяцев и показало, что за это время Луна в нашу планету не врезался. Спутник только немного сместился на эллиптическую орбиту.

В еще одной модели ученый применил такую же силу и время ее действия, но в противоположном от движения Луны направлении. Следствием стало разве что уменьшение скорости вращения Луны.

Моделирование Ретта Аллена, его расчеты и результаты можно увидеть в этом видео:

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Так как же "сбить" Луну с орбиты

Лучшим способом заставить Землю и Луну столкнуться является заморозка орбиты. С точки зрения физики – уменьшение скорости Луны относительно Земли к нулю. Как т олько Луна прекратит вращаться вокруг Земли, она упадет прямо на нее.

Но какая же сила способна остановить Луну?

Точно значительно большая той, которую просчитал Ретт Аллен. Он, к слову, эту силу считать не захотел, отшутился – мол, чтобы не давать идей, например, инопланетным поганцам.