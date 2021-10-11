Не будемо згадувати про те, як ідею падіння Місяця пояснюють у фільмах (здебільшого, у них немає нічого наукового). Поговоримо про те, чи дійсно знає наука таке пояснення.

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Коротко про те, як Земля та Місяць взаємодіють

Без заглиблення у формули – тільки базова інформація: гравітаційна сила притягує Землю і Місяць один до одного. Вона залежить від маси об’єктів і відстані між ними.

На перший погляд може здатися, що цього тяжіння достатньо, аби планета та супутник зіштовхнулися. І це дійсно було б так, якби Місяць не перебував на орбіті навколо Землі.

Але Місяць рухається у напрямку, перпендикулярному до сили тяжіння, яка, власне, змушує його шлях викривлятися в певному напрямку.

Саме тому Місяць обертається навколо планети, а не пірнає у неї. Простіше кажучи, Місяць рухається по колу, бо на нього діє сила "вбік" – саме через гравітаційну взаємодію з Землею.



Місяць існує у системі з Землею, пов'язаний із нею гравітаційною силою / Фото unsplash

Чи може Місяць "відірватися" від орбіти

Обидва тіла – Місяць і Земля – взаємодіють і обертаються навколо спільного центру мас. Це така собі "точка балансу". У системі Земля – Місяць центр розташований ближче до Землі, бо її маса набагато більша за масу Місяця (у 81 раз).

Що ж відбудеться, якщо якась "таємнича сила" спробує зрушити Місяць з орбіти?

Ретт Аллен, професор фізики університету Луїзіани, зробив підрахунки, врахувавши силу у 50 разів більшу за тяжіння Землі, яку прикладали (теоретично, звісно) до системи Місяць – Земля упродовж години.

Моделювання тривало 8 місяців і показало, що за цей час Місяць у нашу планету не врізався. Супутник тільки трохи змістився на еліптичній орбіті.

тривало 8 місяців і показало, що за цей час Місяць у нашу планету не врізався. Супутник тільки трохи змістився на еліптичній орбіті. У ще одній моделі вчений застосував таку ж силу і час її дії, але у протилежному від руху Місяця напрямі. Наслідком стало хіба що зменшення швидкості обертання Місяця.

Моделювання Ретта Аллена, його розрахунки та результати можна побачити у цьому відео:

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То як же ж "збити" Місяць з орбіти

Найкращим способом змусити Землю та Місяць зіштовхнутися є заморозка орбіти. З точки зору фізики – зменшити швидкість Місяця щодо Землі до нуля. Щойно Місяць припинить обертатися навколо Землі, він впаде просто на неї.

Але яка сила спроможна зупинити Місяць?

Точно значно більша за ту, яку прорахував Ретт Аллен. Він, до слова, цю силу рахувати не захотів, віджартувався – мовляв, щоб не давати ідей, наприклад, інопланетним поганцям.