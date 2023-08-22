Хроническая бессонница может иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья. Среди различных проблем, которые оно может вызвать, – дневная усталость, снижение когнитивной и рабочей производительности, раздражительность, тревога и депрессия. Кроме того, это может увеличить риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, а также психических расстройств.

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Группа исследователей под руководством доктора Карлотты Флорентина Эстерлинга рассмотрела, какие факторы могут влиять на улучшение качества сна людей. Для этого они привлекли 256 человек для изучения влияния секса на этот аспект.

Как секс влияет на наш сон

Участники должны были ответить на вопросы анкеты на темы, связанные с их демографическими характеристиками, психическим здоровьем или расстройствами сна, сексуальной дисфункцией, лекарствами и употреблением алкоголя или кофеина. Опросник также включал анкету из 8 вопросов для оценки того, как участники ретроспективно воспринимали связь сексуальной активности (включая половой акт и мастурбацию с оргазмом и без него) со временем, которое им нужно, чтобы уснуть, и качеством сна.

Впоследствии они получили электронное письмо на 14 дней со ссылкой на опрос, который они должны были пройти, как только проснулись: об употреблении алкоголя, менструации и необычных событиях за последние 24 часа, которые могли повлиять на их сон. Участники также указали, были ли они сексуально активными или нет. И если да, ответили на анкету из девяти пунктов, чтобы получить больше деталей.

Данные были собраны в статье под названием "Влияние сексуальной активности на сон: дневниковое исследование", опубликованной в Journal of Sleep Research. Выводы показали, что партнерский секс и мастурбация с оргазмом сокращают время, необходимое для засыпания, и улучшают качество сна как у мужчин, так и у женщин. Оба пола также считают, что партнерский секс и мастурбация без оргазма увеличивают время, необходимое для засыпания, и ухудшают качество сна с более выраженным эффектом среди мужчин.



Ученые изучали влияние секса на сон / Фото gpoinstudio

Однако фактические результаты исследования несколько отличались от представлений. В то время как партнерский секс с оргазмом сократил время засыпания и улучшил качество сна, мастурбация с оргазмом не повлияла на сон. Кроме того, партнерский секс и мастурбация без оргазма не влияли на сон ни в коем направлении.

Исследователи пришли к выводу, что необходимо продолжить исследование и расширить выборку испытуемых, поскольку в этом случае она использовалась в группе голландских студентов, а сексуальность понимается по-разному во всех культурах.

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