Если ты, как и 75% американского населения, пьешь не больше и не менее 2,5 стакана простой воды в день, ты точно обезвожен. Для понимания, речь идет о примерно 600 миллилитрах. Понятно, что этого крайне мало.

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Реальность такова, что в зависимости от типа обезвоживания, от которого ты страдаешь, у тебя могут проявляться разные симптомы. Но исследование, опубликованное в ACSM's Health & Fitness Journal, показало, что даже легкое обезвоживание, например 2%, может вызвать усталость, головную боль, трудности с концентрацией или головокружение, среди прочего. Поэтому привычка пить воду перед сном может быть не такой уж плохой. Не так ли?



Важно беспокоиться о водном балансе организма / Фото drobotdean

Стоит ли пить воду перед сном?

Разберемся с ответом. По мнению экспертов, обычно не рекомендуется пить большое количество воды перед сном, и все же они признают, что небольшие количества полезны для здоровья и даже полезны для организма. Ведь ночью ты потеешь, происходят и другие естественные процессы. И часть из них нуждаются во влаге.

Как вода влияет на сон?

Хотя ты не будешь испытывать жажду, когда проснешься, употребление воды перед сном несет в себе риск нарушить его цикл. Особенно когда ты пьешь чрезмерно. А все потому, что посещение туалета будет неизбежным, даже когда ночью организм запрограммирован на уменьшение выработки мочи. По данным Фонда сна, это может усиливаться, когда качество сна уже плохо, например, когда ты страдаешь стрессом или расстройством сна. И наоборот, плохой сон будет способствовать обезвоживанию организма.

Фактически есть исследования на животных моделях, которые показывают, что, вероятно, тенденция, которую люди испытывают к большей жажде ночью, связана с естественным процессом в организме, целью которого является предотвращение обезвоживания в течение ночи.

Когда лучше пить воду перед сном?

Специалист по расстройствам сна Джессика Венсел Рундо в интервью для Кливлендской клиники отмечает, что рекомендуется прекратить пить воду и другие жидкости за 2 часа до сна. Как правило, она советует выпивать меньше стакана воды за два часа до сна и, по возможности, делать маленькие глотки.

Преимущества употребления воды перед сном

Как известно, вода является жизненно необходимой жидкостью нашего организма. Она помогает выводить продукты распада или токсины, смазывает твои суставы (о чем ты всегда должен заботиться), регулирует температуру тела, поддерживает амортизацию соединительных тканей среди других функций.



Не пей слишком много, чтобы не испытывать проблем со сном / Фото freepik

Употребление ее также полезно для предотвращения головной боли или восстановления жидкости, когда происходит самопроизвольная ее потеря, как это случается с потом, во время пребывания в очень жарком климате. И даже может помочь вызвать расслабление или облегчение определенных симптомов, например, когда есть болезнь типу гриппа или простуды.

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Пить или не пить стакан воды перед сном – решать тебе. Главное – не заливаться бешеным количеством жидкости. В противном случае существует высокая вероятность, что ты не сможешь выспаться.

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