Сразу же предупреждаем, что пытаться повторить что-либо подобное не стоит ни в коем случае. Попытка избавиться от таракана вызвала взрыв. И доподлинно неизвестно, удалось ли побороть насекомое.

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В доме произошел взрыв

Как отмечают в издании, взрыв произошел около полуночи 10 декабря. Его вызвал 54-летний мужчина, который в своей квартире в городе Кумамото распил инсектицид. В результате взрыва разбилось балконное стекло, а сам мужчина получил незначительные травмы.

Как рассказывают в полиции префектуры Кумамото, 54-летний мужчина заметил в своем доме в районе Чуо в Кумамото таракана. Он распилил большое количество инсектицида, чтобы избавиться от надоедливого насекомого. И через минуту раздался взрыв. По данным расследования, следы огня обнаружили у нагревательного стола "котацу".

Также Национальный центр защиты прав потребителей Японии получил несколько уведомлений о взрывах. Они, считается, были вызваны распылением инсектицидами, что вспыхнули после контакта с электрическими розетками или другими источниками.



Тараканы – крайне неприятные соседи / Фото Nowshad Arefin

Как избавиться от тараканов

Самый популярный способ среди украинцев – борная кислота. Она считается мощным ядом, который положит на лопатки даже самого ловкого таракана. Когда это вещество попадает в организм насекомого, то оно поражает его нервную систему. Следовательно, таракан парализован, а затем – ликвидирован. Можно:

просто рассыпать борную кислоту вдоль плинтусов, внизу унитаза, раковины и душа;

смешать борную кислоту с пюре, яичным желтком, сахаром или мукой в шарики и разложить по разным местам в доме.

Борная кислота в первом случае попадет на лапки таракана, и когда он будет их чистить, то занесет себе яд в организм. Во втором – он "пообедает" и тоже самоликвидируется.

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