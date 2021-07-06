Мужчинам на заметку: 7 признаков качественного галстука

Бывало, берешь какую-то вещь в руку – и сразу видишь: "Качественная!" Знакомо, да? И иногда это действительно так – если у тебя большой опыт или космическая интуиция. Но, к сожалению, чаще это "Качественная!" на поверку оказывается самообманом.

Возьмем, к примеру, галстук. Знаешь ли ты, как за каких-то 60 секунд распознать, качественный он или нет? А мы знаем!

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Как за минуту распознать качественный галстук

"Рука"

"Рука" – это такой термин в мире одежды. Он описывает тактильное ощущение ткани внешней стороны галстука (там, где конверт). Итак, "рука" – это когда ты во время прикосновения к галстуку в указанном месте чувствуешь текстуру и вес.

Качественные галстуки, даже сделанные из тонких шелковых тканей, на конверте имеют грубую текстуру с большим количеством сплетений. Они нужны для того, чтобы галстук длительное время выдерживал завязывания и развязывания (то есть, служили дольше).

С другой стороны, хлопчатобумажные и льняные галстуки – легкие на "руку", но также бывают качественными и надежными.



Галстук можно быстро проверить, обратив внимание на 7 признаков / Фото unsplash

Конверт

Ткань конверта вырезается под углом в 45 градусов к основанию. Иначе галстук будет скручиваться в процессе носки. Чтобы проверить угол, необязательно делать это "на глаз".

Попробуй галстук растянуть: в длину он должен тянуться, а вот вширь по конверту – нет. Или еще проще: набрось галстук на руку, и если он не скручивается – с углом выреза все в порядке.

Материал

Обрати внимание, кончик галстука (треугольник) и конверт должны быть сделанными с одного материала.

В качественных галстуках часто используют полиэфирную ткань для кончика и конверта, а для остального галстука – например, шелк.

Подкладка

Подкладка – это кусок грубой ткани внутри галстука, которую производители используют для усиления прочности конструкции. Кроме того, наличие подкладки помогает галстуку поддерживать форму.

Так что если она есть – это плюс, а если проходит через весь галстук – большой плюс.



Среди важных признаков – текстура, материал, подкладка. Но есть и другие / Фото unsplash

Края

Края галстука не должны выглядеть ровными и четкими.

А вот чуть закругленные – то, что надо.

Нитка

Если по всей длине галстука прошита нить – это хорошо. Она удерживает стороны ткани галстука вместе и помогает поддерживать форму.

Плохо, если эта нить торчит – это признак, скорее, не слишком качественношго галстука.

Штанга

Штанга или застежка – это кусок ткани, вшитой в основную поперек.

Заметь, чтобы твой галстук имел таких две – одну у большого края, а другую у "хвоста".

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Если все эти 7 признаков совпали (а много времени не надо, чтобы их заметить) – перед тобой действительно качественный галстук. Можешь брать!