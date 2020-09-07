Умение красиво и быстро завязать галстук – бесценно. И, к сожалению, не каждый мужчина может им похвастаться. Мы расскажем тебе, как просто и красиво завязать галстук, чтобы ты мог дополнить свой рабочий образ этим стильным аксессуаром.

Галстук уже давно не является атрибутом классического стиля. Сейчас ее можно сочетать не только со стилем кэжуал, но даже подбирать к брутальным образам с косухой. Читай на Men 24 , как завязать галстук и сделать это без труда.

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1. Узел Kent

Узел Kent считается самым простым . Его и рекомендуют использовать для новичков, которые не имели дел с галстуками в своей жизни. Сам узел идеально подходит не только для классических, но и неформальных стилей одежды. Для его завязывания годятся все виды галстуков и формы воротников рубашки.

Узел Kent считается самым простым

2. Узел Four-in-Hand

Наиболее универсальным считают узел Four-in-Hand . Еще одно его преимущество заключается в том, что завязать такой узел совсем не сложно. Этот тип узла тоже подойдет для любого стиля одежды и мероприятия. Four-in-Hand годится под классический, средний и широкий воротник, поэтому стоит это учесть.

Four-in-Hand подойдет для любого стиля одежды

3. Узел Виндзор

Виндзор – классический объемный и симметричный . Он прекрасно сочетается с рубашками, в которых воротник мягкий. Также такой тип узлов прекрасно смотреться на среднем и широком воротнике.

Узел Виндзор классический объемный и симметричный

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4. Узел Prince Albert

Принц Альберт – изящный, а также асимметричный узел для галстука. Его рекомендуют выбирать стройным мужчинам . Также следует подойти основательно к выбору галстука для узла Принц Альберт. Он должен быть тонким 5 – 6 сантиметров в ширину. Такой узел прекрасно подойдет к рубашке со средним, широким, а также воротничком с пуговицами.

Принц Альберт – асимметричный узел для галстука

5. Узел Kelvin

Узел Кельвин получил свое название благодаря физику и изобретателю Уильяму Томсону , первому барону Кельвину. Он в свое время изобрел шкалу Кельвина. Сам узел внешне несколько напоминает Four-in-Hand. Подходит он к рубашкам с короткими и классическими воротничками.

Узел Kelvin назван в честь изобретателя Уильяма Томсона