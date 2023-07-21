На этот раз мы дадим тебе 5 советов, как сделать загар стойким. Это позволит смотреть на себя в зеркало и вспоминать теплые солнечные дни, проведенные, например, с друзьями на даче или где-нибудь в Карпатах.

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1. Защищай и увлажняй кожу

Твой загар зависит от здоровья твоей кожи. Обезвоженная кожа склонна к шелушению, которое стимулирует обновление клеток, устраняющее меланин, который в первую очередь придает коже загар. Это ставит перед тобой две задачи: сохранить цвет и, что еще сложнее, сделать его равномерным.

Безошибочный метод для второй задачи – не обгореть во время пребывания на солнце, нанося крем с высокой степенью защиты от солнца и распределяя его по всему телу, не оставляя ни одного незащищенного участка. Затем, дома, выбери легкий лосьон после загара, который твоя кожа легко впитает (желательно, чтобы он удлинял загар).



Позаботься о том, чтобы не было обезвоживания / Фото freepik

2. Соблюдай здоровую диету

Само собой разумеется, что тебе нужно пить много воды, чтобы кожа была хорошо увлажнена. Затем выбирай сезонные фрукты и овощи, особенно оранжевого цвета, поскольку они богаты бета-каротином – провитамин, полезный для загара. Дополни свой рацион жирной рыбой (сардины, лосось, анчоусы, сельдь, скумбрия, тунец и т.д.), которая богата витаминами и жирными кислотами, необходимыми для поддержания гидролипидной пленки. Наконец, ты можешь приобрести пищевую добавку, специально разработанную для загара. Она богата витаминами С и Е, бета-каротином и селеном.

3. Скрабируй, но мягко

Вопреки распространенному мнению, отшелушивание не приводит к исчезновению загара. Напротив, оно устраняет отмершие клетки кожи, предотвращает шелушение дермы, если она слишком обезвожена, и способствует обновлению клеток, чтобы загар держался дольше. Легкий пилинг помогает сохранить цвет лица, очищая только верхний слой эпидермиса, не нарушая его однородность.



Легкий скраб положительно повлияет на загар / Фото drobotdean

4. Нанеси автозагар на лицо

Кожа лица более нежная, ее клетки обновляются быстрее, чем на теле, поэтому она легче теряет загар. Особенно если ты умываешься слишком горячей водой и не делаешь пилинг хотя бы раз в неделю. Если ты действительно хочешь иметь более солнечный цвет лица, просто добавь одну каплю автозагара в крем для лица для более золотистого сияния.

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5 Ограничение плавания и кондиционер

Хлор обладает легким отбеливающим эффектом на кожу, а значит, влияет на твой загар. Как только ты вышел из бассейна, тщательно сполоснись теплой водой. Кондиционер также имеет подобный эффект, поскольку он высушивает, а значит, обезвоживает кожу (это не миф, что если ты долго летишь самолетом, то после приземления будете выглядеть менее загоревшими, чем когда вылетел). Это также заставляет кожу шелушиться, ускоряя исчезновение загара.



После бассейна хорошо сполосни свою кожу / Фото Drazen Zigic