Но наука утверждает, что всегда лучше начинать, когда ты еще молод. Ведь есть вещи, которые важно предотвратить, а не пытаться исправить их, когда они уже появились.

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Морщинки, например, не исчезнут с твоего лица даже с самым дорогим кремом (и ботокс не всегда является лучшим решением, поскольку он может повлиять на твою внешность). Но если ты сосредоточишься на профилактике, то сможешь немного отсрочить их появление.

И речь идет не только о том, чтобы иметь меньше морщин, но и о том, чтобы поддерживать здоровое, сильное тело и мощный мозг. Идея состоит не в том, чтобы стать бессмертным, а в том, чтобы стареть более функционально и в менее ускоренном темпе. Для этого следует выработать следующие привычки:

Спать от 7 до 8 часов

Клиника Майо, Гарвардский университет, больница Джона Хопкинса и всевозможные эксперты скажут тебе одно и то же: сон важен для твоего ума и тела. Это ведь время, когда происходит много процессов и восстанавливается много вещей.



Уделяй достаточно времени сна / Фото gpointstudio

Дефицит сна отражается на твоем внешнем виде, умственной деятельности и даже настроении, а также уносит годы жизни. Поэтому специалисты рекомендуют даже если ты думаешь, что тебе это не нужно, спать 7 – 8 часов каждую ночь, и спать качественно.

2. Пей достаточно воды

Гидратация очень важна, и ты должен увлажнять организм как изнутри, так и извне, чтобы иметь здоровую кожу, контролировать голод и даже защищать свой мозг. По данным NBC News, недостаточное увлажнение связано с преждевременным старением и повышенным риском развития хронических заболеваний

Мало того, что ты должен пить достаточное количество воды каждый день, которое может изменяться в зависимости от температуры или физической активности. Ты тоже должен есть продукты, содержащие воду, и увлажнять кожу увлажняющими кремами, помогающими защитить ее.

3. Не пропускай уход за кожей

Неважно, слишком ли устал ты или нет желания, важно всегда соблюдать свою процедуру ухода за кожей. Самое важное – очищать, увлажнять и иметь крем против солнца. Все это позволит сохранить кожу здоровой и защитить ее от солнечного излучения, которое ускоряет появление морщин и пятен.



Беспокойся об уходе за кожей лица / Фото freepik

Важна последовательность, поскольку солнце, свободные радикалы и загрязняющие вещества могут влиять на тебя в любое время.

4. Поднимай вес по крайней мере дважды в неделю

Наука рекомендует проводить минимум 2 или 3 дня силовых тренировок в неделю. Ведь это помогает укрепить мышцы, сжечь больше жира и со временем предотвратить потерю мышечной массы и силы, что может повлиять на твою подвижность и равновесие.

Важно также добавить упражнения на подвижность и гибкость, которые также помогают предотвратить травмы и получить лучшие результаты от тренировок.

5. Игры и упражнения, стимулирующие мозг

Чтобы лучше стареть, нужно не только сосредотачиваться на теле, но и уделять внимание разуму, выполняя упражнения, которые помогают защитить память и замедлить понижение когнитивных способностей.



Неустанно тренируй свой мозг / Фото wayhomestudio

Чтение, обучение игре на музыкальном инструменте, освоение нового вида деятельности или игры типа судоку помогают поддерживать мозг активным, внимательным и острым. Это может помочь тебе справиться с такими заболеваниями как болезнь Альцгеймера или деменция.

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Возьми на вооружение эти повадки. Более того, айда их наконец-то производить. Это позволит тебе оставаться сильным, отсрочить процессы старения и всегда быть на высоте.