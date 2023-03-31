В журнале была опубликована Теория оценки партнера. Она еще называется Теория эволюции партнера Иствика, Финкеля и Джо. Она предлагает четыре основных способа. С их помощью каждый человек оценивает другого, чтобы понять, есть ли у них шанс на отношения.

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Но если все придерживаются одних и тех же пунктов, почему одним людям везет и они обретают любовь своей жизни, а другим нет? Ну, потому что, как объясняет психолог и эксперт в сфере отношений Джереми Николсон, для многих людей характерно рассматривать только одну точку зрения, а не все, когда они принимают решение.

Возможно, они бессознательно считают его самым важным, хотя это не так. Вот почему через некоторое время многие пары распадаются. То, что мы считали важным в паре, на самом деле неважно.

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Согласно объяснению Николсона, люди должны оценивать потенциальную девушку или парня на основе четырех переменных, упомянутых в исследовании. Ты должен пройти каждую фазу и проанализировать каждую "линзу", как они это называют. Это позволит убедиться, что ты делаешь верный выбор. Следовательно, тебе следует рассмотреть следующие пункты в таком порядке.

1. Общая линза

Это "культурные, социальные и биологические правила", соблюдаемые группой. Для эксперта это, в основном, проверка того, разделяют ли, например, два человека одинаковое видение ролей в отношениях, руководствуются ли они одинаковыми социальными нормами, и, конечно, есть ли физическая совместимость.



Вам предстоит определить роли в отношениях / Фото lookstudio

2. Перцептивная линза

Здесь вместо того, чтобы оценивать других, ты должен оценить себя, как говорил ранее терапевт Гарри В. Левандовски-младший. Подумай о своих прошлых отношениях, о своих чувствах, о том, как ты чувствуешь себя психологически (самооценка), ведь все это также будет определять, кого ты выбираешь. Если что-то не получилось раньше, если ты узнал, что есть вещи, которые тебе не нужны или не нравятся, ты не должен их повторять.

3. Основная линза

Это та, на которой мы обычно сосредотачиваемся в ходе исследования. Ее можно определить как "идеальный тип", который есть у каждого в уме. Эксперты уверены, что тебя когда-нибудь спрашивали: "Каким бы вы хотели видеть свою идеальную партнершу?", и ты отвечал что-то вроде "привлекательная, с чувством юмора, умная, любящая спорт..." Или что-то такое, что тебя интересует. Это отлично, но Николсон советует не зацикливаться на списке, который ты составил. Никто не совершенен, поэтому ты должен быть способен принять, что определенные вещи важнее других.



Помни, что совершенных людей нет / Фото freepik

4. Целевая линза

Последний этап наступает, когда ты уже находишься в отношениях. Теперь придется учитывать и другие особенности. По словам психолога, они базируются больше на анализе типа отношений, какие ты имеешь и какие ты создаешь понемногу, что другой человек привносит в них, что ты открываешь о нем с течением времени?

Конечно, на этом последнем этапе всегда может оказаться несовместимость, которая может привести к разрыву отношений. Однако, принимая во внимание каждый шаг, можно будет принимать лучшие решения с самого начала.

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Кроме того, личностные и целевые изменения со временем являются нормальным явлением, но если пара верит в свои отношения и друг в друга, при хорошей коммуникации и гибкости с обеих сторон, они смогут достичь договоренностей и двигаться дальше. В конце концов это то, о чем идет речь: коммуникация, компромисс и готовность работать в трудные времена.