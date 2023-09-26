Но ответ не столь простой. Первое, что тебе нужно знать, это то, что если ты хочешь похудеть и накачать пресс, тебе нужно совмещать физические упражнения с диетой. Речь идет не только о том, чтобы меньше есть, но и о том, чтобы питаться здорово.

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Вам также нужно адаптировать свою программу тренировок, чтобы она включала правильные движения. А еще ты должен помнить, что это процесс, и ты не проснешься с шестью кубиками пресса после первого занятия в спортзале.

Проблема в том, что мышцы живота "скрыты" за барьером жира (что является обычным явлением и не означает, что у тебя избыточный вес). Поэтому тебе нужно снизить процент жира, чтобы начать их замечать.

По данным Healthline, можно быть стройным, сильным и обладать рельефным телом, но не иметь четко выраженного пресса. На самом деле, как объясняет Harvard Health, 90% жира подкожным, а 10% – висцеральным. Так что тебе нужно уменьшить оба вида жира, чтобы появился пресс.

Сколько времени нужно, чтобы накачать пресс

Стоит отметить, что для того, чтобы пресс был хорошо выраженным, процент жира в организме должен быть относительно низким. Healthline объясняет, что, согласно данным Американского совета по физическим упражнениям, мужчины должны стремиться к показателю от 13% до 6%, а женщины – от 20% до 14%. В некоторых случаях, однако, трудно иметь хорошо выраженный пресс из-за генетических проблем.

Первое, что нужно сделать – это сконцентрироваться на уменьшении жира. Чтобы этот процесс был безопасным, рекомендуется стремиться к уменьшению жира примерно на 1% ежемесячно. Если учесть, что у большинства мужчин этот показатель составляет 28%, то понадобится не менее 15 месяцев, чтобы достичь точки, когда станут заметны мышцы живота (конечно, процесс сжигания жира можно ускорить, но лучше остановиться на показателе в 1%).



Требуется тренироваться не менее 15 месяцев / Фото fxquadro

И, наконец, вопрос физических упражнений, твой пресс не станет подтянутым и тонизированным только потому, что ты изменил рацион. Тебе нужно выполнять основные упражнения, упражнения на сопротивление, силовые тренировки и высокоинтенсивные занятия, сжигающие наибольшее количество жира за минимальный промежуток времени.

Недостаточно просто качать пресс! Нужно работать всем телом и укреплять все туловище, включающее спину, косые мышцы и весь торс. Также рекомендуется заниматься не менее 3 дней в неделю по 30 минут за раз.

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Пятнадцать месяцев могут показаться слишком долгим сроком, но принципиально уважать процесс и не пробовать его ускорить, что может привести к нездоровым и неустойчивым практикам. То есть, ты не сможешь поддерживать их в долгосрочной перспективе, и они, скорее всего, уничтожат весь твой прогресс и заставят тебя начать все сначала.