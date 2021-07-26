Хочешь работу мечты – удали эти пункты со своего резюме немедленно

Если ты хочешь кардинально изменить свою жизнь, начни с поиска новой работы. Для этого тебе однозначно следует обновить свое резюме. Мы же поделимся несколькими пунктами, которых однозначно в нем не должно быть. Их удаление позволит тебе приблизиться к получению должности своей мечты.

Резюме – твоё сопроводительное письмо. С его помощью сотрудники компании могут составить о тебе первое впечатление. А это, в свою очередь, позволит тебе или перейти на следующий этап собеседования, или – нет. Мы же сделаем все возможное для того, чтобы повысить твои шансы получить работу мечты.

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Питер Ян, генеральный директор ResumeGo – компании, занимающейся анализом и созданием идеальных резюме, – рассказал, что большинство содержит слишком много мусора. Поэтому он поделился формулой создания идеального резюме, которое позволит достичь успехов в поиске работы.

7 пунктов, которых не должно быть в резюме

1. Неактуальные увлечения и интересы

Есть хобби, которые могут быть полезными при поиске работы, но есть и другие. Они ничего не приносят, а также не помогают тебе выделяться среди других кандидатов.

Поэтому человек, который читает твоё резюме, скорее всего не будет в восторге от того, что ты собираешь марки. Зато лучше вспоминать те хобби, которые имеют непосредственное отношение к работе, на какую ты претендуешь.



В твоем резюме не должно быть упоминаний о хобби, которые не имеют отношения к работе / Фото Unsplash

2. Мягкие навыки

Согласно словарю Коллинза, "мягкие навыки" – это "качества, желательные для определенной работы и не зависящие от приобретенных знаний. Это, например, здравый смысл, умение обращаться с людьми и гибкий позитивный настрой".

Конечно же, ты можешь вспомнить их в своем резюме, но не засыпать его ими. Важно, чтобы у тебя был способ продемонстрировать свои навыки, и чтобы твои слова не отличались от реальности.

3. Фотография

Это звучит странно, но Ян говорит, что удаление фотографии позволяет избежать осуждения, связанного с твоим внешним видом.



Отсутствие фотографии может позволить избежать предубеждения / Фото Unsplash

4. Личные местоимения

Что касается местоимений, Ян говорит, что ты не должен использовать их в личных целях (я / мой / мы). Это и так твоё резюме, поэтому не стоит писать, что в 2018 году ты закончил курсы компьютерного моделирования. Понятное дело, что эта информация касается тебя, а не твоего соседа по подъезду.

5. Неправильный адрес электронной почты

Рекрутерам нужны люди с хорошими знаниями и навыками в интернете, технологиях и социальных сетях. Поэтому стоит убедиться, что ты указываешь актуальную электронную почту, чтобы с тобой могли связаться. То же касается всяких там никнеймов. Попробуй сделать все возможное, чтобы твоя почта не была типа "abrakadabra91". Это по меньшей мере не солидно.

6. Твой домашний адрес

Особенно актуальный этот пункт, если ты ищешь работу в другом городе. Помни о том, что многие компании отдают предпочтение местным кандидатам, поэтому твоё резюме просто могут не прочитать до конца. Более того: твой адрес может стать достоянием общественности, если данные случайно "сольют" в сеть.



Не стоит также вспоминать свой домашний адрес / Фото Unsplash

7. Работа 10 – 15 лет назад

Чем больше времени прошло с момента работы, тем менее актуальной она будет казаться человеку, который читает твоё резюме. Поэтому спокойно удаляй эти упоминания. Исключением может быть только та работа, на которой ты работал в течение длительного срока. Это может стать признаком твоей стабильности в глазах рекрутера.

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Удаление этих пунктов из своего резюме не может гарантировать тебе успех в поиске новой работы. Но это однозначно повысит твои шансы, а также позволит актуализировать рассказ о себе.