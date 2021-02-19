Наследие советской Германии: удручающие фото Томаса Джориона
Томас Джорион – фотограф из Франции, известный своими оригинальными тематическими работами. Он путешествует по миру, чтобы создавать неповторимые и вневременные пейзажи.
Источник:сайт Томаса Джориона
Что интересно, Джорион – самоучка, а фотографирует принципиально в естественном свете. Он ищет заброшенные людьми места, и напоминает о них миру.
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С одной стороны, таким образом Томас Джорион доказывает, что даже запустение может быть красивым. С другой – показывает, как иногда жутко люди относятся к своему прошлому.
- Сейчас Томас работает над серией Veduta – чтобы показать наследие французского господства в бывших колониях – Вьетнаме, Сенегале, Мадагаскаре и тому подобное.
- Но сегодня на Men 24 мы покажем кое-что другое – то, что ближе нам.
The quest of the Soviets Томаса Джориона
Серия The quest of the Soviets – это "Квест по Советах".
- В основном она представлена фотографиями из бывшей ГДР – Германской Демократической Республики. Это часть Германии, которую взял под свой контроль Советский Союз в 1949, и держал до 1990.
- Несколько фото также там из советской Польши и Армении.
Фото показывают места, которые сейчас никому не нужны, ведь совок из них так и не вышел.
Basketball, Крампниц, Германия, 2010
Lucke, Гезельшафтхаус Грюнау, Германия 2013
Nauka, Теупиц, Германия, 2010
Piscine, Азат, Армения, 2011
Bad, Беелиц-Гальштеттен, Германия, 2008
Temple, Бледник, Польша, 2011
Haupteingang, Беелиц-Гальштеттен, Германия, 2008
Kino, Крампниц, Германия, 2011
Moskau, Дом офицеров Красной Армии, Германия, 2010
Kombinat, Тачар, Армения, 2011
Slavno, Куммерсдорфе-Гут, Германия, 2010
Kinderspiele, Крампниц, Германия, 2011
Molodye matrosy, Крампниц, Германия, 2010
Myagkii nomer, Куммерсдорфе-Гут, Германия, 2010
Piscine, Палат, Армения, 2011
Trek, Куммерсдорфе-Гут, Германия, 2010
Russischen offiziere, Дом офицеров Красной Армии, Германия, 2010
Umdrehung, Крампниц, Германия, 2011
Slava partii, Крампниц, Германия, 2010
Heghegh, Колесо обозрения, Армения, 2011
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