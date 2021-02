Томас Джорион – фотограф из Франции, известный своими оригинальными тематическими работами. Он путешествует по миру, чтобы создавать неповторимые и вневременные пейзажи.

Что интересно, Джорион – самоучка, а фотографирует принципиально в естественном свете. Он ищет заброшенные людьми места, и напоминает о них миру.

С одной стороны, таким образом Томас Джорион доказывает, что даже запустение может быть красивым. С другой – показывает, как иногда жутко люди относятся к своему прошлому.

Сейчас Томас работает над серией Veduta – чтобы показать наследие французского господства в бывших колониях – Вьетнаме, Сенегале, Мадагаскаре и тому подобное.

Но сегодня на Men 24 мы покажем кое-что другое – то, что ближе нам.

The quest of the Soviets Томаса Джориона

Серия The quest of the Soviets – это "Квест по Советах".

В основном она представлена ​​фотографиями из бывшей ГДР – Германской Демократической Республики. Это часть Германии, которую взял под свой контроль Советский Союз в 1949, и держал до 1990.

Несколько фото также там из советской Польши и Армении.

Фото показывают места, которые сейчас никому не нужны, ведь совок из них так и не вышел.



Basketball, Крампниц, Германия, 2010



Lucke, Гезельшафтхаус Грюнау, Германия 2013



Nauka, Теупиц, Германия, 2010



Piscine, Азат, Армения, 2011



Bad, Беелиц-Гальштеттен, Германия, 2008



Temple, Бледник, Польша, 2011



Haupteingang, Беелиц-Гальштеттен, Германия, 2008



Kino, Крампниц, Германия, 2011



Moskau, Дом офицеров Красной Армии, Германия, 2010



Kombinat, Тачар, Армения, 2011



Slavno, Куммерсдорфе-Гут, Германия, 2010



Kinderspiele, Крампниц, Германия, 2011



Molodye matrosy, Крампниц, Германия, 2010



Myagkii nomer, Куммерсдорфе-Гут, Германия, 2010



Piscine, Палат, Армения, 2011



Trek, Куммерсдорфе-Гут, Германия, 2010



Russischen offiziere, Дом офицеров Красной Армии, Германия, 2010



Umdrehung, Крампниц, Германия, 2011



Slava partii, Крампниц, Германия, 2010



Heghegh, Колесо обозрения, Армения, 2011